A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM), através do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (IFPEAM), divulga os resultados da Pesquisa Sondagem de Vendas do Dia das Mães de 2024, realizada nos dias 16 e 17 de maio com 275 empresas do Comércio Varejista de Manaus.

O Dia das Mães, celebrado em 12 de maio de 2024, é considerado o “Natal” do primeiro semestre para o varejo. Este ano, 54% dos entrevistados relataram um aumento nas vendas em comparação ao ano anterior. Além disso, 19% dos comerciantes afirmaram que as vendas se mantiveram estáveis, sem perda de receita.

Para os que sinalizaram aumento nas vendas, o crescimento foi de até 10% para 45% das empresas, e de 11% a 35% para 46% dos entrevistados. Os segmentos que se destacaram com resultados positivos nas vendas foram vestuários, celulares e cosméticos.

Valor Médio de Compras

Na Pesquisa de Intenção de Compra do Consumidor, realizada dois meses antes do Dia das Mães com 1200 participantes, 30% dos consumidores indicaram uma pretensão de gastos entre R$151,00 e R$250,00. No entanto, esta pesquisa, realizada após a data comemorativa com os empresários, revelou que o Valor Médio de Compras por Consumidor atingiu R$ 301,88. Este valor representa um aumento significativo de 44% em relação a 2023, quando o valor médio de compras foi de R$209,05.

Formas de Pagamento

O Cartão de Crédito foi a opção preferida, utilizada por 58% dos consumidores. Pagamentos via Pix representaram 38% das transações. As principais estratégias para atrair clientes foram: Promoções e Ofertas (53%), Brindes e/ou Sorteios (21%), Facilidade de Pagamentos (19%). Apenas 5% dos entrevistados não realizaram nenhum tipo de promoção.

