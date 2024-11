Um fotógrafo foi hospitalizado após um tumulto envolvendo torcedores do Atlético-MG na Arena MRV, durante a final da Copa do Brasil, que teve o Flamengo como vencedor. A confusão começou após o gol de Gonzalo Plata, quando torcedores começaram a arremessar copos e invadiram o campo. Durante o incidente, um artefato explosivo atingiu Nuremberg José Maria, que estava registrando a partida, causando fraturas e um corte em seu pé. Ele foi imediatamente encaminhado ao Hospital João XXIII, onde passou por cirurgia. A segurança da Arena MRV foi alvo de críticas por parte da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais (Arfoc-MG), que exigiu ações para garantir a proteção dos profissionais de imprensa em eventos esportivos.

Para controlar a situação, a Polícia Militar utilizou gás de pimenta, mas a medida não impediu a invasão dos torcedores. O Atlético-MG se comprometeu a colaborar com as investigações para identificar os responsáveis pela confusão. O árbitro da partida, Raphael Claus, registrou em sua súmula os arremessos de objetos e as tentativas de invasão que ocorreram durante o jogo. A situação pode levar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a aplicar sanções ao Atlético-MG, que podem incluir multas que variam de R$ 100 a R$ 100 mil, além da possibilidade de perda de mando de campo, dependendo da identificação dos infratores.

