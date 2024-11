A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Escola do Legislativo Senador José Lindoso, anunciou os nomes das personalidades que serão agraciadas com o Prêmio Nestor Nascimento 2024. A cerimônia acontecerá na próxima quinta-feira (14), às 9h, no auditório Deputado Belarmino Lins.

Além da premiação, a programação do evento também terá saudação à Oxalá na abertura, apresentação de capoeira e de maculelê.

O prêmio, que está em sua 6ª edição, é conferido anualmente em reconhecimento aos trabalhos realizados em favor da Promoção da Igualdade Racial. Passou a integrar os eventos permanentes da Aleam, por meio da Resolução Legislativa nº 914/2022, iniciativa da então deputada estadual Therezinha Ruiz.

Categorias e premiados:

• Preservação da fé nas religiões de Matriz Africana e combate à intolerância religiosa – Maria Orny de Miranda Palheta

• Feminismo negro – Silvana Barreto Oriente

• Respeito, visibilidade, resgate histórico e luta contra o racismo – Susana Cláudia de Freitas e Associação de Capoeira Arte e Revelação

• Promoção de atividades afro-culturais e educativas – Tereza de Jesus Santos

• Fomento do protagonismo negro – movimento cultural antirracista O Grito da Periferia

• Produção acadêmica, produção literária e estudos sobre a presença negra no Amazonas – Elizangela de Almeida Silva

• Promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do Sistema Único da Saúde (SUS) – Raniele Alana

• Prêmio especial pela contribuição social e histórica do trabalho – Keila Sankofa

Menção honrosa:

• Babalorisà Manoel De Xangô

• Lucius Gonçalves

• Ponto de Cultura e Coletivo Cocada Baré

• Maria de Nazaré Spencer

