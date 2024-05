Com a forte chuva que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17), galhos de uma árvore centenária desabaram na rua Vinte e Quatro de Maia, no Centro de Manaus.

A via ficou bloqueada por algumas horas e assustou os moradores. Ninguém saiu ferido e nenhum veículo foi atingido durante o incidente.

Neste mesmo mês, no dia 6 de maio, uma árvore caiu na rua Nelson Batista de Salles, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, e atingiu o muro e parte do telhado de uma residência. Além disso, um poste de energia também foi danificado.

Os fios ficaram caídos na via e o abastecimento foi interrompido na rua. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmas) foi acionada e a árvore removida.