A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou os detalhes da tabela da Taça Guanabara, confirmando que o Flamengo enfrentará o Audax Rio na Arena da Amazônia, em Manaus; o Nova Iguaçu no Estádio Almeidão, em João Pessoa; e a Portuguesa-RJ na Arena das Dunas, em Natal.

O primeiro jogo está marcado para 17 de janeiro e o rubro-negro deve usar um time alternativo.

Com o gramado do Maracanã em manutenção, a diretoria do Flamengo já havia considerado a possibilidade de levar alguns jogos para outros estados do país, e Manaus e João Pessoa manifestaram interesse.

A Ferj oficializou a notícia nesta sexta-feira, destacando que o Flamengo será o único time a jogar fora do Rio de Janeiro nas três primeiras rodadas.

Na primeira rodada, marcada para 17 de janeiro, o Flamengo enfrentará o Audax Rio na Arena da Amazônia, em Manaus, às 21h30.

Na segunda rodada, no dia 21, o desafio será contra o Nova Iguaçu no Estádio Almeidão, em João Pessoa, às 18h10.

Por fim, na quarta rodada, em 27 de janeiro, a Portuguesa-RJ será o adversário, jogando na Arena das Dunas, em Natal, às 18h10.

O clube deve iniciar o Campeonato Carioca com um time alternativo, mas a Ferj impôs uma regra que exige a escalação do elenco principal a partir da terceira rodada, sob pena de punição financeira e perda da cota dos direitos de transmissão.

