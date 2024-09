O Flamengo amenizou um pouco a crise. Neste domingo (29), o Rubro-Negro Carioca venceu o Athletico-PR por 1 a 0, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo seguinte à eliminação na Copa Libertadores teve xingamentos ao técnico Tite, vaias ao time e um gol de Gerson aos 44 minutos da etapa final.

O Flamengo não jogou bem – apresentou o conhecido problema ofensivo de falta de efetividade e criatividade. Entretanto, não faltou luta. No fim, Gerson apareceu para garantir a vitória carioca. Assim, o Fla ganha respiro para a semifinal da Copa do Brasil.

Com a vitória deste domingo (29), o Flamengo diminui a diferença para o líder Botafogo. Com 48 pontos em 27 jogos, o Fla está na quarta colocação, a nove pontos do rival, que tem um jogo a mais. Já o Athletico-PR, eliminado da Copa Sul-Americana para o Racing, da Argentina, tem 31 pontos em 26 partidas e está na 15ª colocação do Brasileiro.

O Flamengo, agora, abre a semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (2), recebe o Corinthians, às 21h45 (horário de Brasília), no Maracanã. Já o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro é contra o Bahia, sábado (5), às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. O Athletico-PR, por sua vez, tem mais um carioca pela frente e recebe o Botafogo, sábado, às 16h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena.

O post Flamengo ganha do Athletico-PR com gol no fim apareceu primeiro em Portal Você Online.