Em um jogo movimentado no Mineirão, Cruzeiro e Vasco empataram em 1 a 1, neste domingo (29), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vegetti, aos 40 do primeiro tempo, abriu o placar para a equipe alvinegra. Na etapa final, Zé Ivaldo, de cabeça, deixou tudo igual.

O Vasco ainda teve o volante Mateus Carvalho expulso na reta final da partida. Com o resultado, o Cruzeiro chega a três jogos sem vencer no Brasileirão. O time do técnico Rafael Paiva volta a pontuar, depois de derrota para o Palmeiras na rodada passada.

O atacante David, do Vasco, saiu de campo logo aos nove minutos de jogo no Mineirão. O jogador sentiu o joelho esquerdo em lance com Mateus Vital e ficou muito abalado ainda em campo. Ele foi substituído por Jean David.

Com o resultado, o Cruzeiro perde uma posição e aparece na oitava colocação, com 43 pontos, ficando a dois do Bahia, time que fecha o G-6 do campeonato. O Vasco sobe para o nono lugar, com 36 e um jogo a menos relação à maioria dos concorrentes.

O Vasco volta a campo na quarta-feira (2), às 19h15 (horário de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, também em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visita o Fluminense, na quinta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. No sábado (5), às 21h (horário de Brasília), o Vasco enfrenta o Juventude, em São Januário. As duas partidas são válidas pela 29ª rodada do Brasileirão.

