O Flamengo se prepara para enfrentar o Peñarol na Libertadores, e o técnico Tite fará uma alteração significativa na equipe. Léo Ortiz será escalado no meio-campo, substituindo Pulgar, que recebeu críticas após sua performance na partida de ida das quartas de final. Essa mudança visa fortalecer a equipe em um momento decisivo do torneio. Na preparação para o confronto, Léo Ortiz, que não participou da derrota para o Grêmio, se destacou entre os titulares. A expectativa é que sua presença traga mais dinamismo ao meio-campo rubro-negro. Enquanto isso, Gabigol, que foi muito aplaudido durante o embarque, ficará como uma opção no banco de reservas.

Tite optou por um ataque mais ágil para este jogo crucial. Bruno Henrique atuará como falso centroavante, enquanto Gerson e Plata ocuparão as pontas, buscando explorar a velocidade e a habilidade nas jogadas ofensivas. Essa estratégia visa surpreender a defesa adversária e criar mais oportunidades de gol. Para avançar na competição, o Flamengo precisa de uma vitória. Um único gol na partida levará a disputa para os pênaltis, enquanto marcar dois ou mais gols garantirá a classificação direta. A equipe está ciente da importância do jogo e espera um desempenho convincente para seguir em frente na Libertadores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane