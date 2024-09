A Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam) será a representante do Governo do Amazonas no Agile in the Jungle 2024, evento que chega à sua quinta edição e reúne, no dia 28 de setembro, em Manaus, especialistas de todo o Brasil para compartilhar conhecimentos sobre a cultura ágil.

O superintendente de negócios da Prodam, Renato Borges, será um dos palestrantes do encontro.

Na palestra intitulada “Business Agility – Empreendendo em um Cenário de Incertezas,” que ocorrerá das 14h às 14h50 na Sala Tacacá do Manaus Plaza Shopping & Convenções, Renato apresentará metodologias para promover a agilidade organizacional, destacando a importância de colocar o cliente no centro das decisões estratégicas.

Com mais de 14 anos atuando nas áreas comercial e de negócios da Prodam, Renato explorará como a experimentação e o uso de metodologias ágeis, como o Design Thinking, são fundamentais para empresas que desejam inovar e se manter competitivas em cenários de constantes transformações. Também serão apresentadas estratégias práticas para que organizações, sejam públicas ou privadas, possam criar fluxos de oportunidades que possibilitem rápidas adaptações e respostas ao mercado.

O Agile in the Jungle é um evento que visa disseminar a cultura ágil na região Norte, incentivando a adoção de práticas colaborativas e eficientes no mercado. Os ingressos estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos no site https://evento.blinket.com.br/aitj2024.

Sobre a Prodam

A Prodam é uma empresa pública que atua há mais de cinco décadas para modernizar e transformar a gestão pública no Estado do Amazonas, oferecendo soluções tecnológicas que facilitam a vida dos cidadãos e tornam a gestão pública mais eficiente. A empresa também vem conquistando clientes da iniciativa privada, oferecendo infraestrutura tecnológica de ponta e aplicações que atendem a empresas de diferentes segmentos, como comércio, tecnologia e saúde.

