Isabelle Nogueira, a amazonense, cunhã-poranga do boi-bumbá Garantido, que desempenha um importante papel na divulgação da cultura do Amazonas, em especial, do Festival de Parintins, ganha a Festa da Cunhã. Promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a festa aberta ao público, será realizada nesta terça-feira (16/04), simultaneamente, em Manaus e Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). A programação inclui a transmissão ao vivo da final do BBB24 e shows de artistas dos bois Caprichoso e Garantido.

A partir das 20h, a Festa da Cunhã ocupará dois locais: o Largo São Sebastião, em Manaus, e o Bumbódromo de Parintins. Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a iniciativa presta apoio à Isabelle Nogueira que, nos meses de confinamento no programa, não perdeu a oportunidade de divulgar a rica cultura do Amazonas.

“A participação de Isabelle merece ser comemorada. Nos últimos meses, o Festival de Parintins e a cultura do Amazonas de maneira geral, nossas lendas, costumes e história dos povos originários, ganharam visibilidade no Brasil. Mais importante que o título de campeã do BBB24, Isabelle rompeu a bolha e deu voz ao Amazonas”, disse o secretário.

Programação

A grande final do BB24 será transmitida pelos telões montados no Largo de São Sebastião e no Bumbódromo de Parintins. Em Manaus, das 20h às 21h20, Patrick Araújo e Sebastião Jr dividem o mesmo palco, com os bois Caprichoso e Garantido e bailarinos. Na hora da transmissão, as atenções se voltam para o telão e, após a final, a festa continua até as 23h30, com a banda Kaboclos.

Em Parintins, a noite abre com o show de Edmundo Oran e Israel Paulain, os bumbás Caprichoso e Garantido e bailarinos. Pausa para transmissão. A Festa da Cunhã segue até as 23h30 com a banda Toada de Roda.