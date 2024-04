A dupla Martyrs, formada por Jon e Michael, lançou seu novo single “Sunset Thinking” na última sexta-feira (12), o primeiro single do próximo álbum “Luminism”. A faixa está disponível nas principais plataformas de streaming de música, como Spotify, Apple Music e YouTube.

O duo descreve que “Sunset Thinking” é uma representação melódica e épica das lutas que muitos de nós enfrentamos ao lidar com questões de saúde mental. “É mais divertido do que parece. Nós prometemos.”



O single de acompanhamento, “Where Did You Go?”, será lançado em 3 de maio. É uma história de horror ambientada em um ritmo de disco, com camadas de metais, sintetizadores e vibrações de festa inquietantes.

“Luminism” é o segundo álbum de Martyrs, seguindo o álbum de estreia “Un Diavolo In Casa”, lançado em 2022, que conta com 12 faixas.