A Fifa anunciou neste domingo, 24, por meio de suas redes sociais, os rankings por continente para o novo formato do Mundial de Clubes Fifa, que será realizado em 2025. A competição contará com a participação de 32 equipes e terá como critério de classificação os campeonatos nacionais e a posição no ranking de cada continente. No continente sul-americano, o Palmeiras e Flamengo ocupam as duas primeiras posições, com 119 e 118 pontos, respectivamente. O Atlético-MG aparece logo em seguida, com 81 pontos. O Boca Juniors é o melhor clube argentino, ocupando a quarta posição, com 71 pontos, enquanto o Fluminense é o quinto colocado, com 68 pontos.

Na Europa, o Manchester City, atual campeão do mundo, lidera o ranking com 116 pontos, seguido pelo Real Madrid, com 106 pontos, e pelo Bayern de Munique , com 100 pontos. O Chelsea e o Paris Saint-Germain completam o top five, com 79 e 77 pontos, respectivamente. No continente africano, o Al Ahly, do Egito, é o líder do ranking, seguido pelo Wydad AC , do Marrocos, e pelo Mamelodi Sundowns FC, da África do Sul. Já na Ásia, o Al Hilal, da Arábia Saudita, ocupa a primeira posição, com 97 pontos, seguido pelo Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, com 72 pontos. O León, do México, lidera a lista na América Central, enquanto o Auckland City, da Nova Zelândia, representa a Oceania.

O novo formato do Mundial de Clubes contará com clubes de cada uma das seis confederações. A Europa terá 12 times, a América do Sul terá seis participantes, enquanto a Ásia, a África e a Concacaf terão quatro vagas cada. Já a Oceania terá um único representante. O torneio terá início em 15 de junho, previsto para terminar em 13 de julho de 2025. O torneio será sediado nos Estados Unidos. O Conselho da Fifa se reuniu recentemente para definir os detalhes da competição.

Here's how the contenders for the first 32-team FIFA Club World Cup in 2025 will be decided from each continent! — FIFA (@FIFAcom) December 24, 2023