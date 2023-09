A Fifa abriu nesta terça-feira, 26, a venda de ingressos para o Mundial de Clubes, marcado para acontecer entre 12 e 22 de dezembro, em Jidá, na Arábia Saudita. As entradas mais acessíveis são para as partidas das quartas de final e a disputa do terceiro lugar, custando entre 40 e 100 rubiales (R$ 53 a R$ 132). Já os tíquetes para as semifinais estão entre 60 e 175 riales (R$ 80 a R$ 232). Já a presença na decisão está na casa dos 75 riales (cerca de R$ 100). Os ingressos podem ser encontrados no site oficial da Fifa. Até o momento, o representante da América do Sul é o único ainda desconhecido – Palmeiras, Boca Juniors, Fluminense e Internacional estão na briga via Libertadores. Os outros participantes são: Urawa Red Diamonds (Japão/Ásia), Al Ahly (Egito/África), Manchester City (Inglaterra/Europa), León (México/América do Norte), Auckland City (Nova Zelândia/Oceania) e Al-Ittihad (Arábia Saudita/país-sede).

Veja o chaveamento do Mundial abaixo: