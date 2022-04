Avalie o post

Manaus – A Missa de Ramos foi realizada na manhã deste domingo (10), na Catedral Metropolitana de Manaus. Presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Leonardo Steiner, a solenidade marca o fim da Quaresma e a abertura dessa semana tão importante para os cristãos pois é dedicada a contemplar o sacrifício de Jesus, reconhecendo-o como Salvador.

A celebração começou por volta das 7h30, com os fiéis reunidos na Praça da Matriz, de onde foi realizado a benção dos ramos e a solene liturgia com a proclamação da leitura do evangelho, onde relembraram o momento em que Jesus Cristo foi aclamado como Rei dos Judeus ao chegar a Jerusalém montado num jumentinho e sendo recebido por um corredor de folhas de oliveira.

Após esse momento, os fiéis seguiram cantando “Hosana Rei” em procissão de volta para dentro da igreja, onde deu-se continuidade a santa missa, com vários momentos de emoção e devoção, principalmente por marcar o retorno dos fiéis após dois anos sem ter a a tradicional participação dos cristãos em virtude dos cuidados com o Covid-19. “Iniciamos a missa de Ramos com a benção e procissão, entramos com Jesus na cidade de Jerusalém, cidade da partilha, do amor, da dor, da morte e da vida nova. Esse é o chamamento para todos os cristãos nesse inicio da Semana Santa, uma semana muito preciosa pois mostra que Jesus nos ensinou a assumir a plenitude humana e a cruz é essa manifestação de fé, que transforma a morte em ressurreição”, disse o Dom Leonardo.

Durante a celebração o uso de máscara foi obrigatório segundo as orientações da arquidiocese e os fiéis estiveram em peso lotando a Catedral como não se via há muito tempo. A felicidade estava estampada no rosto dos fiéis que compareceram com seus familiares, para iniciar a Semana Santa com muita oração em família.

“Durante a pandemia a gente acompanhou as celebrações de casa mesmo, pelas redes sociais e internet e para mim é uma alegria poder voltar depois de tanto tempo à missa presencial, foi a primeira vez que participei do Domingo de Ramos aqui na Catedral e pretendo acompanhar o restante da programação também”, disse Camila Cunha. “Eu fiquei muito feliz, ainda mais por vir com meu marido e minha filha e acompanhamos todos os momentos, desde a procissão e agradeci muito a Deus por estamos todos juntos”, completou dona Vera Lúcia, mãe de Camila.

Dom Leonardo frisou que esse ano voltaremos a ter as expressões publicas de fé, como a procissão e outros momentos que fazem parte da programação da Semana Santa, mais sempre mantendo todo o cuidado necessário. “Creio que há uma necessidade dos fiéis de ter nossas procissões e outros momentos celebrativos de fé que sempre são muito participativos como Lava-pés, Ceia do Senhor, Paixão na Cruz, Vigília e Páscoa do Senhor, momentos extraordinários que fundam a nossa fé e dão razão à nossa vida. Tudo será feito com todo cuidado, sempre com uso de máscara e álcool em gel para aos poucos marcar o nosso retorno graças a Deus”, comentou o arcebispo.

