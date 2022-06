Dois fetos foram encontrados na manhã desta terça-feira (14) em um prédio localizado na Avenida 7 de Setembro, próximo da Manaus moderna, Centro de Manaus.

Segundo informações, os seguranças que trabalham no prédio encontraram um dos fetos perto de uma cadeira na entrada do prédio e acionaram a polícia. Durante a ocorrência, a equipe policial encontrou um outro feto dentro do prédio.

A equipe do batalhão fluvial também foi acionado para o local. Uma equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolou a área até a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: D24am