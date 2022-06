5/5 - (4 votes)

Os jovens de Barcelos irão se apresentar no 55° Festival de Parintins por meio do projeto Intercâmbio Cultural. O Boi Bumbá Caprichoso tem essa parceria com o grupo há 3 anos e de lá pra cá o projeto só cresceu, somando e enriquecendo os espetáculos do Festival de Parintins e Festival do Peixe Ornamental de Barcelos.

Hoje, o projeto está remodelado e conta com o apoio do Deputado Estadual Adjuto Afonso e do seu filho Vereador Diego Afonso, que destinou um reforço ao time.

Vale destacar que os Vereadores de Barcelos - Gleidson Serrão, Albert Fernandes, Diego Ribeiro, Marlos Monteiro, Suane Fragoso, Eduardo Militão, Thales Chagas e Josias Benfica também contribuíram durante o processo.

O Vereador Diego Ribeiro fez questão de acompanhar os jovens no centro da Cidade de Manaus e reafirmou seu compromisso com a cultura barcelense.

Cardinal e Acará-Disco de mãos dadas, realizando um Intercâmbio Cultural que certamente vai acrescentar muito valor a todos jovens.

CONFIRA FOTOS DO ELENCO BARCELOS: