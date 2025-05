Visuliazação: 1

Um feto com cerca de 20 semanas foi encontrado, nesta sexta-feira (2/5), na rua Austrália, em frente a uma casa, no bairro de Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o caso foi classificado como “aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento”.

Moradores da área que passavam pelo local encontraram o feto e acionaram a polícia. Equipes da DEHS, do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC) estiveram na cena para os procedimentos de perícia e remoção.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do caso e vai analisar as câmeras de segurança da área.