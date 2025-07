Visuliazação: 2

As inscrições para o Festival Lona Aberta 2025 estão disponíveis até o dia 19 de julho. O evento realizado pelo grupo Barravento chega a terceira edição e consolida o Amazonas na rota nacional e internacional de festivais de circo e promove o intercâmbio cultural entre artistas do Brasil e da América do Sul. O formulário é gratuito, no site barravencultural.com/lonaaberta.

A edição deste ano acontece entre os dias 25 e 28 de setembro, com uma programação composta por números e espetáculos circenses, oficinas formativas e rodas de conversa com enfoque na valorização das culturas tradicionais brasileiras e no diálogo entre gerações. A temática central do encontro entre artistas de diferentes gerações destaca tanto mestres tradicionais quanto jovens artistas emergentes e reforça o papel do circo como expressão viva da diversidade cultural brasileira.

Jean Palladino, que divide a direção do Barravento com Francine Marie, conta que, neste mês, o grupo vai participar da 23ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo (CBMC) em Brasília e selecionar artistas circenses para o Lona Aberta.

“A proposta busca promover a circulação internacional de artistas e atrair o olhar do turismo estrangeiro para a riqueza cultural e ambiental do Amazonas”, afirma Jean Palladino. “Faremos uma seleção in loco também de artistas que estarão lá”.

Inscrições

Artistas, trupes e coletivos de todo o País podem enviar propostas de números circenses de 5 a 20 minutos e oficinas relacionadas ao universo do circo e da cultura popular. Os 20 selecionados vão receber cachê, hospedagem, alimentação e apoio logístico local durante o festival.

“O festival conta com histórico de procura expressiva desde sua criação, em 2021, inclusive por parte de artistas estrangeiros. Em 2023, mesmo com poucos recursos, recebeu 161 inscrições de todo o Brasil e da América Latina”, comenta Jean Palladino.

O projeto ainda preserva tradições como a distribuição de doces no dia 27 de setembro, em referência aos Ibejis ou São Cosme e Damião, incorporando elementos afro-indígenas à sua identidade.

Barravento

Com três anos em atividade em Manaus, a Barravento é uma companhia especializada em palhaçaria liderada por Jean Palladino e Francine Marie e já participou de festivais e mostras de teatro e circo no Brasil, como Festival Palco Giratório em Porto Velho/RO, 3º Festival Nacional de Teatro de Passos, Mostra Sesc Cariri de Culturas, 15º Feverestival.

O grupo foi contemplado em editais municipais de intercâmbio e circulação. Em 2021, Jean Palladino e Francine Marie abriram o Centro Cultural Barravento, que abraçou a comunidade artística e investiu em uma infraestrutura voltada para atividades circenses, de formação e intercâmbio, além de uma programação com shows, espetáculos e festivais, desenvolvendo desde então um impacto significativo na cena cultural da cidade.