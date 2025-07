Blogueiro sobrevive a sequestro e ataque a tiros em Manaus

Visuliazação: 1

O blogueiro manauara Wagner de Araújo sobreviveu a uma tentativa de homicídio nesta terça-feira (08/07), após ser sequestrado na noite anterior junto com o amigo, identificado como Davi Renan Cavalcante da Silva, de 26 anos, que morreu com mais de 15 tiros. Segundo a polícia, um terceiro homem, identificado apenas como João, que estaria com eles no momento do sequestro, está desaparecido.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o sequestro começou na noite de segunda-feira (07/07), por volta das 23h45, quando Davi foi ao encontro do amigo após Wagner ligar dizendo que o carro, que havia emprestado de Renan, teria ficado no prego e solicitou sua ajuda. O sequestro ocorreu na rua Juazeirinho com Itaquara, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Ao chegar ao local, os dois foram rendidos por criminosos armados que os colocaram à força em um carro modelo Fiat Argo. Uma câmera de segurança registrou o momento em que as vítimas foram levadas. Ambos teriam passado a madrugada em um cativeiro.

Morto pelas costas

Já na tarde dessa terça-feira (08/07), Davi foi encontrado morto com pelo menos 15 tiros nas costas, em uma área de mata na Travessa da Bênção, comunidade João Paulo, zona Leste. Segundo o Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC), foram recolhidos 42 estojos de munição 9mm no local do crime. A perícia inicial ainda indicou possíveis fraturas nos braços de Davi, sugerindo tortura, mas um novo exame pericial será realizado.

Davi Renan, executado com 15 tiros – Foto: Reprodução

Confissão sob coação

Momentos antes de ser brutalmente morto, Davi foi forçado a gravar um vídeo em que “explica” os supostos motivos pelos quais seria morto. A gravação foi divulgada nas redes sociais e mostra o homem com um pano enrolado no pescoço, visivelmente coagido, enquanto fala as informações relacionadas ao tráfico de drogas e à atuação de um suposto policial preso.

Nas imagens, a Davi afirma estar naquela situação por conta de um homem identificado como Bento Luciano, que segundo ele seria um policial preso no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. No vídeo, ele diz:

“Meu nome é Davi Renan e eu estou nessa situação por causa do Bento Luciano, que é um policial que está preso lá no Monte das Oliveiras. Ele é um arrochador. Ele foge de lá pra fazer o arrocho e volta pra lá. Ele me entregava material em pouca quantidade. Eu pagava ele e ele liberava mais. (…)”, disse.

Sobrevivente

Wagner foi encontrado baleado em estado grave, ao lado do corpo de Renan, e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde permanece internado. O terceiro homem, identificado apenas como João, não foi levado pelos criminosos para o local onde a dupla foi encontrada e segue desaparecido.

João está desaparecido – Foto: Reprodução

O caso está sob apuração da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que está em busca de informações sobre o paradeiro do terceiro homem e os responsáveis pelo crime. Até o momento, ninguém foi preso.