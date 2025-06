Visuliazação: 0

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) entregou, na terça-feira (24/06), à Prefeitura de Parintins, a Licença de Instalação (L.I. Nº 158/22-82) que autoriza a construção de um terminal hidroviário flutuante na comunidade Monte Sinai. A entrega foi realizada no estande do Instituto no Turistódromo, na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

A iniciativa marca um avanço importante na infraestrutura fluvial do município, com atenção à sustentabilidade e ao cumprimento da legislação ambiental.

Com área autorizada de mais de 1.500 metros quadrados, o terminal flutuante será voltado para o transporte de passageiros, cargas e materiais diversos, beneficiando comunidades ribeirinhas e impulsionando a logística local. A estrutura atenderá normas técnicas e ambientais exigidas pelo Ipaam e terá validade de um ano.

“A entrega desta licença é um passo essencial para o desenvolvimento de Parintins, com respeito ao meio ambiente. Esse terminal trará mais mobilidade e segurança para quem vive nas margens dos rios, além de movimentar a economia local. O Ipaam atua para assegurar que o crescimento aconteça com responsabilidade ambiental”, destacou o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço.

A licença foi recebida pelo secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Albano Albuquerque, que destacou a importância do documento para o avanço das obras.

“Essa licença é fundamental para que possamos dar continuidade ao projeto de implantação do terminal hidroviário. Com ela, conseguimos seguir com a infraestrutura planejada, que vai beneficiar diretamente a população ribeirinha, especialmente no escoamento de peixes, produtos agrícolas e no deslocamento entre comunidades que ficam isoladas durante o período da seca. Essa parceria entre o Ipaam e a Prefeitura de Parintins fortalece os investimentos no município”, afirmou o secretário.

Mais uma licença

Na mesma ocasião, o Ipaam também concedeu uma Licença de Operação (L.O. Nº 064/2025) à empresa F.C. Barros Ltda., autorizando a comercialização de combustíveis derivados de petróleo em uma balsa flutuante localizada na comunidade Mocambo, na zona rural do município.

As duas licenças reforçam o compromisso do Governo do Amazonas com o ordenamento ambiental e o desenvolvimento sustentável, especialmente em um período de grande visibilidade como o Festival de Parintins. Além das entregas, o Ipaam participa da programação oficial no Turistódromo, com ações de educação ambiental.