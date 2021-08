5 / 5 ( 2 votos )

Foi um sucesso a 1ª Feijoada da Associação Folclórica e Cultura Acará-Disco 2021, já em clima do XXVII Festival do Peixe Ornamental de Barcelos. O evento foi realizado neste domingo, 29, no Boteco dos Amigos, localizado na Rua Senador Fábio Lucena, Bairro de São Sebastião. A Festa Preta e Amarela teve início ao meio dia com a abertura e logo após, foi a deliciosa feijoada, foram 300 pratos totalmente de graça a quem foi prestigiar o evento.

A feijoada do Acará é o primeiro grande evento 2021 do FESPOB e outras iniciativas estão programadas. “Estamos reforçando o elenco com novos integrantes e concluindo o planejamento para a partir desse semestre estruturar a Associação Folclórica e Cultura Acará-Disco, mesmo que as circunstâncias ainda exigem cuidados, temos fé de que essa pandemia está passando e que teremos um belíssimo festival em 2022”, falou com otimismo o Presidente Chiquinho do Acará.

Segundo explicou Hamilton Ugarte (Vice-presidente), esse ano haverá uma estruturação do estatuto da associação, será criado inclusive outros departamentos na Diretoria.

As camisas do Acará poderão ser adquiridas em breve, já estarão disponível para vendas nos próximos meses.

Outra novidade, adianta o presidente Chiquinho e vice Hamilton, é que os torcedores poderão ter sua carteirinha de sócio do Acará-Disco, que darão vários benefícios, entre eles significativos descontos nos eventos promovidos pelo Acará-Disco.

