Três partidas movimentaram a cidade de Barcelos pela primeira fase da 28ª Copa dos Rios de Seleções (Sub-23), pelo Grupo 10, onde participaram as seleções de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira ambos os jogos no Estádio Valdir Pereira e Silva (Pereirão).

Os anfitriões empataram no jogo de abertura com a Seleção de São Gabriel em 0 a 0, no 2º dia da competição, Santa Isabel do Rio Negro ganhou da seleção de São Gabriel por 2 a 0 chegando com vantagem no jogo contra Barcelos.

No domingo (29), a festa foi dos barcelenses, que asseguraram a classificação em primeiro lugar para a próxima fase da Copa dos Rios, vencendo por 3 a 0 a seleção de Santa Isabel do Rio Negro com 2 gols de Thalyson e 1 de Diniz. Destaque também para o goleiro Antônio Neto que defendeu um pênalti e fez outras belas defesas neste importante jogo.

O Evento esportivo é realização da Federação Amazonense de Futebol, Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer e Liga Esportiva Barcelense com apoio da Prefeitura Municipal de Barcelos.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS:

DATA e HORÁRIO RESULTADO SEXTA-FEIRA - 27-08 ás 16h Barcelos 0 X 0 São Gabriel SÁBADO - 28-08 ás 16h São Gabriel 0 X 2 Santa Isabel DOMINGO 29-08 ás 16h Barcelos 3 X 0 Santa Isabel

Barcelos: 4 pontos (Classificado)| Santa Isabel: 3 pontos | São Gabriel: 1 ponto

CONFIRA AS FOTOS: