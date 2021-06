5 / 5 ( 3 votos )

A eleição do Peixe Cardinal será daqui a 19 dias, a disputa para a presidência do Peixe Multicor já está acalorada. Até o momento, apenas duas chapas foram formadas para a candidatura ao cargo de Presidente e Diretoria Completa, para o período de 2021 a 2023.

Nesta segunda-feira (28) a Comissão Organizadora Eleitoral da Associação Cultural e Folclórica Cardinal em que fazem parte:( Daniele Gandra, Suliene Pereira, Suzimar Macedo e Sidney Muniz), deixa público as inscrições das chapas 01 e 02 até o presente momento assim compostas:

CHAPA 01: Guinho Martins e Jeane Ugarte

CHAPA 02: Marquinhos Parintins e Leoneide Belém

Ainda de acordo com a Comissão, as inscrições estão abertas até o dia 02/07/2021, sendo que após este período, a Comissão Organizadora fará uma reunião com as chapas inscritas para tratar sobre a eleição.

Conforme o edital, a eleição dar-se-á por votação a ser realizada no Secretaria de Atendimento ao Turista - CAT, no dia 17 de julho de 2021, poderão votar os torcedores e torcedoras da Associação Cultural e Folclórica Cardinal. A divulgação da composição de cada chapa e sua designação, se houver, bem como suas PROPOSTAS, será realizada por esta comissão em dois dias úteis após as inscrições das mesmas, em mídias sociais e rádio comunitária.

Nos bastidores, nota-se que por conta da pandemia do novo corona vírus, a eleição tomou rumos diferentes do costume, as bandeiradas e caminhadas deram lugar ao engajamento virtual. A maioria dos candidatos e seus marqueteiros apostam na força das redes sociais para impulsionar a campanha. Outra estratégia percebida é a procura de apoio de ex-membros de antigas diretorias do Peixe Cardinal.