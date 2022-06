Avalie o post

Pelo menos 32 feiras de Manaus devem passar por reforma. As primeiras a receberem o serviço são as feiras Itinerantes Prefeito I e Prefeito II, após um convênio assinado pela prefeitura e pelo governo do Estado.

A novidade deixou os feirantes com uma expectativa de crescimento nas vendas e no total de clientes, conforme contou a presidente da Feira Prefeito I, Marly Santos.

“Vai ser uma boa oportunidade. Com a feira padronizada, as pessoas vão querer vir, vai ter mais higiene. Vai ser um local em que vão olhar e dizer ‘que coisa bonita”. Se Deus quiser vai ficar assim”, disse.

O presidente da Feira Prefeito II, Nelson de Souza Maciel, disse que o mais importante é a clientela ficar satisfeita.

“Vai ficar melhor, o cliente vem mais na feira. Como a nossa cidade está crescendo, está expandindo, a gente tem que ter melhorias para a pessoa chegar na nossa feira e ver que está bonita, como no Sul e nos outros estados que têm feiras itinerantes também. A nossa agora vai ficar igual às outras, bonita e maravilhosa, para todos os clientes chegarem e serem bem atendidos”, comentou.

O feirante Nelson também ficou feliz com a notícia de reforma das feiras, em Manaus. Bruno Zanardo/Secom

Quase R$ 25 milhões vão ser destinados para reformar o total de 32 feiras. De acordo com o governo do estado, o objetivo é fazer com que as feiras da capital amazonense sejam referência para outros estados.

Ouça a reportagem:

Os serviços incluem padronização das bancadas em aço, instalações elétricas e pintura, entre outras reformas, mas a prefeitura e o governo não repassaram informações sobre a data de início e término dessas reformas.

A Feira Municipal Itinerante Prefeito I surgiu em 1958, conta com 170 bancas, gera cerca de 500 empregos diretos e 15 mil indiretos. De terça a sábado, o funcionamento ocorre em um local diferente:

Terça-feira – Rua Coronel Salgado, no bairro Aparecida;

Quarta-feira – Rua Barcelos, esquina com Ferreira Pena, no Centro;

Quinta-feira – Rua Apurinã, entre as ruas Tarumã e Japurá;

Sexta-feira – Rua Joaquim Gonzaga Pinheiro (popularmente conhecida como Getúlio Vargas), entre a avenida Boulevard Álvaro Maia e a rua Belém, por trás do Cemitério São João Batista;

Sábado – Rua J. Carlos Antony, no bairro Cachoeirinha.

Já a Feira Municipal Itinerante Prefeito II surgiu em 1970, conta com 36 bancas, gera cerca de 110 empregos diretos e 3 mil indiretos. A feira funciona duas vezes por semana:

Quarta-feira – conjunto Eldorado;

Quinta-feira – Centro Comercial Campos Elíseos.

Rebeca Beatriz, Rádio Rio Mar, a Informação a Serviço da Cidadania*

Com informações da Assessoria de Imprensa*