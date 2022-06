5/5 - (1 vote)

O presidente da Samel, Luis Alberto Nicolau, Beto Nicolau, como é conhecido, recebe hoje o título de Cidadão de Parintins. A homenagem, proposta pelo vereador Massilon Cursino (Republicanos), será concedida pela Câmara Municipal da cidade.

Trata-se do reconhecimento às ações feitas pelo empresário em prol do município. Beto Nicolau é o que se pode chamar de um apaixonado por Parintins.

Sua empresa é uma das patrocinadoras do Festival Folclórico de Garantido e Caprichoso. Entrou este ano como uma das maiores verbas privadas do evento, com contrato vigente por cinco anos.

No período da pandemia da covid-19, promoveu e apoiou artistas de toadas para gerar renda, quando o mercado cumpria as restrições sanitárias.

Colocou os hospitais Samel para salvar artistas e acabou ajudando parintinenses desconhecidos, às dezenas, indo ele próprio buscar em aviões fretados.

Beto se envolveu tanto com a cidade que acabou deslocando para Parintins pessoal e o protocolo de tratamento da covid-19, que virou referência.

Mas, na cidade, sua mais popular ação foi tirar das mãos de agiotas o curral do Garantido. Foi quando o patrimônio esteve prestes de ser leiloado para pagamento de dívidas trabalhistas.

Beto Nicolau arrematou a Cidade Garantido em 2020. Este ano, devolveu ao bumbá.

Foto: Reprodução/BNC

