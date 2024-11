Mais de 20 mil pessoas visitaram o 1º Feirão do Amazonas Meu Lar, no sábado e neste domingo (16 e 17/11), no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus. Promovido pelo Governo do Amazonas, o evento teve como foco pessoas interessadas em financiar unidade habitacional com subsídio estadual. O subsídio concedido pelo Governo do Amazonas é um auxílio financeiro para compor a entrada do financiamento.

Conforme balanço parcial do evento, três mil propostas de compra de unidades habitacionais foram submetidas para aprovação da Caixa Econômica e, caso sejam aprovadas, passarão pela análise social para obtenção do subsídio.

O Governo do Amazonas disponibilizou R$ 48 milhões para esta etapa do Subsídio Entrada do Meu Lar. O subsídio é uma das linhas do programa Amazonas Meu Lar, que é desenvolvido pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), e pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e Secretaria das Cidades e Territórios (Sect).

A secretária executiva da Sedurb, Daniella Jaime, destaca o grande alcance do evento e informa que o processo das pessoas que foram aprovadas na análise de crédito vai continuar com a análise social. Além disso, prossegue a secretária, os pré-cadastrados que não conseguiram participar do feirão podem procurar diretamente as construtoras credenciadas.

“O evento foi um grande sucesso. Tivemos a oportunidade de apresentar o programa Amazonas Meu Lar. E, principalmente, essa linha do Subsídio Entrada do Meu Lar. Aquelas pessoas que não têm condições de dar entrada no financiamento, o Governo do Amazonas está apoiando com esse valor. Então, muitas pessoas que fizeram sua análise de crédito, praticamente, vão zerar a entrada do financiamento com esse aporte financeiro proporcionado pelo governador Wilson Lima”, afirmou a secretária executiva da Sedurb.

O valor do subsídio estadual é de R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.850,00; de R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.850,01 até R$ 4.700,00; e de R$ 20 mil para a Faixa 3, com renda mensal bruta de R$ 4.700,01 até R$ 8.000,00.

O gerente comercial da Direcional, Geovani Viana, ressaltou que a empresa ficou muito satisfeita com os mais de 2 mil atendimentos, com a expectativa de fechar pelo menos 80 vendas durante o 1º Feirão do Amazonas Meu lar. Segundo ele, o programa, além de auxiliar a população com o subsídio para a entrada do financiamento, também movimenta o mercado imobiliário e gera empregos na construção civil.

O subsídio do Governo do Estado é muito importante, avaliou o gerente, principalmente para as famílias da Faixa 1, que querem ter o seu imóvel, mas pagam aluguel e não possuem o valor da entrada.

“Juntando com o subsídio de até R$ 55 mil do Programa Minha Casa, Minha Vida, o valor chega a até R$ 90 mil. Então, em um imóvel de R$ 180 mil, por exemplo, para essa faixa de renda, as famílias conseguem obter até metade do valor do imóvel e ficar com uma parcela bem mais baixa, que não compromete o orçamento delas”, disse Geovani Viana.

Ao todo, foram disponibilizadas mais de 3,7 mil unidades habitacionais, em 32 empreendimentos imobiliários credenciados no Amazonas Meu Lar, nessa linha de atendimento. Durante o feirão, as pessoas puderam escolher o imóvel de interesse e fazer a avaliação de crédito diretamente nos estandes das construtoras.

O casal Kerllem Bezerra da Costa, 32, e Alexsandro Cartaxo, 29, conseguiu conquistar a casa própria durante o feirão. “É uma felicidade muito grande. Fazia muito tempo que nós estávamos esperando nosso lar e, agora, graças a Deus, conseguimos realizar esse sonho”, contou Alexsandro. “Estou muito emocionada. Só tenho gratidão a Deus. Esse subsídio do Governo do Estado foi extremamente importante para que nós realizássemos este sonho”, completou Kerllem.

Programação

Além das construtoras, também participaram do feirão o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), a Caixa Econômica Federal, Associação do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Amazonas (Creci), o Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A programação do feirão incluiu, ainda, palestras com temas como planejamento financeiro, jardinagem em apartamento, empreendedorismo digital como renda extra, boas práticas para manutenção de unidade habitacional, horta em varanda e organização de ambientes.