O Aeroporto Internacional de Manaus, que integra a rede VINCI Airports, recebeu uma premiação internacional por implantar um programa inovador na região Norte voltado para a redução dos impactos ambientais. O programa consiste na captação de água da chuva, reaproveitamento da água condensada do sistema de refrigeração e reutilização de recursos hídricos tratados pela Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). O projeto, desenvolvido pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, que administra o aeroporto, recebeu o prêmio Green Airport, durante a conferência da ACI-LAC (Airports Council International – Latin America & Caribbean), realizada em Guadalajara, no México, na última semana.

Em funcionamento desde outubro deste ano, o novo programa foi implantado como parte dos investimentos na modernização do aeroporto. Em números, a iniciativa, totalmente alinhada à política de sustentabilidade da VINCI Airports, possibilita uma redução de 44% no consumo de água, o equivalente a 50 piscinas olímpicas, nos terminais de passageiros e de cargas, a cada ano.

O projeto permite que a água consumida no terminal de passageiros e no Terminal de Cargas possa ser reutilizada, após um processo rigoroso e eficiente de tratamento, no abastecimento de sanitários, por exemplo.

O tratamento ocorre no novo Complexo de Sustentabilidade, construído no aeroporto, que, dentre outras ferramentas, dispõe de uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). A estrutura tem capacidade máxima de até 400 metros cúbicos ao dia.

Além disso, a iniciativa premiada consistiu também na instalação de tubulação hidráulica e reservatórios específicos para a coleta e armazenamento da água da chuva e do novo sistema de conforto térmico implantado em todo o terminal de passageiros.

O Coordenador de Eficiência Energética da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Ricardo Cerri, destaca: “Esse é um projeto fundamental para garantir que o aeroporto alcance uma expressiva economia de água, impactando diretamente nossas operações e contribuindo para que possamos atingir importantes metas ambientais de longo prazo e garantir operações cada vez mais sustentáveis”.

A Gerente de Meio Ambiente da VINCI Airports no Brasil, Alessandra Reis, destaca: “Nossa companhia tem um compromisso arrojado com a sustentabilidade em todos os lugares onde opera. Na Amazônia já estamos colhendo resultados importantes nesse sentido e esse reconhecimento é uma confirmação de que estamos no caminho certo, atuando para a redução do consumo de energia, água e, futuramente, para que possamos atingir o patamar de um aeroporto aterro zero, como já é realidade em Salvador”.