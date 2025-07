Visuliazação: 0

Considerada como o maior evento de vinhos da região Norte, a 6ª edição da Feira Internacional de Vinhos na Amazônia (FIVA) será realizada será nos dias 21 e 22 de agosto de 2025, no Teatro Manauara, em Manaus. A feira reúne o melhor da produção nacional e internacional em dois dias de experiências sensoriais, harmonizações e descobertas.

Este ano, a FIVA amplia o alcance e diversidade, com oito vinícolas e importadoras já confirmadas, entre elas nomes consagrados como Casa Perini, Vinícola Garibaldi, Don Guerino e La Pastina, além da Zahil Importadora e da portuguesa Adega Alentejana, referência em rótulos do Velho Mundo. Também participam a Vinícola Basso e a Importadora Costazurra, especializada em vinhos e espumantes importados. Serão de 10 a 14 rótulos disponíveis por produtor ou importador.

“A Feira nasceu da vontade de mostrar que a Amazônia também aprecia e consome vinhos de qualidade. A cada edição, o público cresce, o interesse se renova e novas marcas querem estar aqui. A edição de 2025 será ainda mais especial, com novidades na curadoria, ambientação e harmonizações com a gastronomia amazônica”, afirma Gizelly Rebelo, idealizadora e organizadora do evento.

Com formato que une feira de degustação de vinhos e experiências gastronômicas, a FIVA tem atraído apreciadores, sommeliers, chefs, distribuidores e amantes do vinho de várias partes do país.

A proposta é oferecer uma imersão no universo da vitivinicultura em plena floresta tropical, criando conexões entre os sabores do mundo e os ingredientes amazônicos. Isso tudo numa programação que inclui ainda workshops técnicos com expositores e patrocinadores. Outra novidade de 2025 será a participação de um ou mais restaurante local para incrementar a degustação dos vinhos com um buffet especializado.

A programação completa será divulgada em breve, mas os ingressos já estão disponíveis. O 1º lote para participantes tem o valor de R$ 165/dia. E vendas físicas podem ser feitas nos stands da Oba Ingresso no Teatro Manauara e Millennium Shopping e vendas online pelo site BaladaApp. Mais informações pelo (92) 98100-0470 ou 99175-4893. O Teatro Manauara fica no Manauara Shopping, localizada na Av. Mário Ypiranga, 1300, LSL04, Adrianópolis.