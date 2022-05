Avalie o post

Nesta semana, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) abriu inscrições para os interessados em participar como expositores na próxima edição da Feira da FAS, que acontece em edição especial para celebrar a Semana do Meio Ambiente, e a tradicional festa dos bois Garantido e Caprichoso.

A feira tem como objetivo abrir espaços para empreendedores que fomentam a economia criativa em Manaus, como destaca o coordenador de feira da FAS, Gabriel Cavalcante.

O resultado será divulgado no dia 26 de maio com o envio de e-mail tanto para os selecionados quanto para os não selecionados. Para essa edição, a expectativa é a participação de mais de 70 expositores, e as inscrições devem ser realizadas até o dia 23 de maio, por meio dos formulários disponíveis no site: fas.amazonia.org./cidadessustentáveis

A programação de junho tem como principal temática o meio ambiente, a conscientização sobre a importância da conservação ambiental e a valorização da cultura tradicional celebrada pela festa dos bois Garantido e Caprichoso.

Ao público interessado em conhecer o programa, a entrada é gratuita, e acontece na sede Fundação Amazônia Sustentável, que fica localizada na rua Álvaro Braga, 351, no bairro Parque Dez.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

