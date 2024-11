O Fast Clube conquista o troféu do Campeonato Amazonense Sub-19 2024, após vencer o Amazonas FC por 2 a 1 na grande final. A partida foi disputada nesta terça-feira (12/), no estádio Carlos Zamith.

Com o título, o Rolo Compressor será o representante do futebol amazonense na Copa do Brasil Sub-20 na próxima temporada.

O jogo Quem começou com as ações ofensivas foi o Amazonas. O Fast soube impedir que a Onça saísse na frente. Aos 28, Vinícius recebeu a bola e finalizou em direção ao gol, o goleiro da Onça, Brainer, espalmou e no rebote, Vinícius chutou para fora.

O placar foi aberto aos 33, quando Zidane lançou uma bola alta pela lateral e encontrou Claudinho, artilheiro do Barezinho Sub-19. O atacante não desperdiçou e, com um chute potente, tirou o zero do marcador.

Dez minutos depois, quase o segundo do Fast. Claudinho cruzou e Vinícius cabeçeou por cima da meta de Brainer. No segundo tempo, o Amazonas buscou o empate.

Aos 18, João Victor conduziu a bola pelo meio e encontrou Deyvison na entrada da área, que dominou, limpou a marcação e chutou no canto sem chances para o goleiro Holliwer.

O Rolo Compressor voltou a ficar na frente do placar aos 38. A equipe fez uma marcação alta e forçou o erro da saída de bola do Amazonas.

Em chutão da defesa da Onça, Titela recuperou a bola, passou para Lacraia, que tocou para Murilo ir na linha de fundo e cruzar rasteiro para o próprio Lacraia estufar as redes e fazer o gol do título.

Panorama

Com a conquista do Campeonato Amazonense Sub-19, o Fast Clube garante vaga na Copa do Brasil Sub-20 2025.

