Os senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Omar Aziz (PSD-AM) disseram, depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o petista deu sinalizações positivas sobre atividades petrolíferas próximas à foz do Rio Amazonas. A área faz parte do que é conhecido como Margem Equatorial.

Há interesse de petroleiras em explorar o local. Por outro lado, a possibilidade é criticada por ambientalistas. O Ibama quer mais informações antes de liberar a exploração.

— Ele Lula apenas disse que os estudos estão acontecendo e que o governo deverá licenciar a área para poder fazer as prospecções de exploração e pesquisa na região da faixa equatorial –, disse Eduardo Braga.

Perdendo petróleo

Omar também garantiu que Lula “vai realizar essa obra importante”.

— Estamos perdendo muito petróleo para a Guiana Francesa, que está absorvendo esse petróleo. É um campo só, não tem dois campos. Se a gente não tirar, eles vão e tiram da gente –, afirmou Omar Aziz.

David presente

Omar e Eduardo estavam acompanhados também do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

Lula debateu projetos para o Amazonas com Omar Aziz, Eduardo Braga e David Almeida

R$ 495 milhões para Manaus

No encontro, Lula anunciou a liberação de R$ 495 milhões para a prefeitura. O recurso é para obras de mobilidade urbana.

Manaus agradece

Em nome da cidade de Manaus David agradeceu ao presidente , dizendo que acima de tudo está o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos.

*

— Gostaria de expressar minha mais profunda gratidão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela liberação de R$ 495 milhões […] para investimentos em mobilidade urbana –, escreveu o prefeito no Instagram.

BR-319 na pauta

Os 3 discutiram em reunião no Palácio do Planalto, em Brasília, sobre diversos temas para o desenvolvimento do Amazonas, como: entregas de projetos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida e a construção da BR-319.

Falamos dos projetos importantes para o povo amazonense e da parceria com o governo federal no novo mandato. Bom trabalho”, escreveu Lula sobre o encontro nas redes sociais.

Petrobras X Ibama

Há debates intensos entre autoridades e entidades ambientais sobre o impacto da exploração petrolífera na região da Foz do Amazonas, considerada uma das últimas grandes fronteiras petrolíferas no Brasil.

*

A Petrobras trabalha para esclarecer questionamentos do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Licenciamento difícil

A petroleira quer o licenciamento para perfurar um poço na bacia da Foz do Amazonas que, embora tenha esse nome, não é na foz do rio Amazonas.

*

A área onde seria perfurado o poço de petróleo se encontra a 500 km de distância da foz e mais de 170 km da costa do Amapá.

Para onde Biden vai

A equipe do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, analisou três espaços em Manaus e em cidades próximas para uma visita do chefe do Executivo norte-americano, cujo desembarque na capital do Amazonas está previsto para o próximo domingo (17).

Musa, Novo Airão…

Os assessores de Biden manifestaram interesse em três espaços: o Musa (Museu da Amazônia), um dos principais pontos turísticos de Manaus e um respiro verde na cidade de 2 milhões de moradores;

…ou Anavilhanas

Ou o porto de Iranduba (AM), a 40 km de Manaus; ou Novo Airão (AM), onde está o arquipélago fluvial de Anavilhanas.

Vídeo na floresta

A ideia avaliada é que Biden vá a um desses espaços, onde gravaria um vídeo com uma mensagem sobre a Amazônia.

Segurança e segredos

A viagem está cercada de medidas de segurança e de segredo sobre a agenda de Biden.

Ele será o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar essa região amazônica, segundo a divulgação feita pela embaixada do país no Brasil.

Justiça para Clísia

A deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos), procuradora da

Mulher na Assembleia Legislativa, ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para relatar o caso de feminicídio de Clísia Lima, amazonense brutalmente assassinada pelo companheiro em São Paulo.

La Campelo cobra

La Campelo disse que o caso, que chocou a comunidade, vem sendo acompanhado de perto pela Procuradoria, que busca oferecer assistência à família enlutada e exigir justiça pelo crime.

Perguntar não ofende

Só porá lembrar: as 576 casas que serão construídas em Manaus fazem pare do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

Então, por que mudar o nome do projeto e esconder o nome do presidente Lula, hein?

Lula não existe

Nesta terça-feira (12) o deputado Daniel Almeida (Avante) – irmão do prefeito David –, repercutiu o anúncio do início das obras do programa Minha Casa Minha Vida.

*

Mas sequer citou o nome do presidente, como se o programa fosse de responsabilidade da Prefeitura. Isso não é justo!

ÚLTIMA HORA

AMAZONAS PARA PORTUGAL VER – Jornalistas portugueses visitam Manaus visita para promover o turismo no mercado europeu

Grupo de jornalistas portugueses visita Teatro Amazonas

Com a retomada do voo Manaus-Lisboa, o Governo do Amazonas, através da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) – em parceria com a TAP Air Portugal –, recebeu oito jornalistas dos principais veículos de comunicação de Portugal como Fugas, Público e Sábado Viajante que participaram de Press Trip, entre os dias 4 e 11 de novembro, com objetivo de promover o Amazonas no mercado europeu.

A press trip teve um roteiro criado especialmente para promover o Amazonas como principal destino de ecoturismo, turismo de natureza, gastronômico, cultural e sustentável.

*

Os jornalistas visitaram pontos turísticos de Manaus, incluindo o Mercado Adolpho Lisboa, o Bosque da Ciência e o Teatro Amazonas e o Musa da Amazônia (Musa). E também vivenciar experiências regionais únicas como passeio em barco e degustar pratos típicos que refletem a cultura e a biodiversidade do Amazonas.

ORGULHO

Cidade Maia milenar escondida há séculos pela selva mexicana

Luke Auld-Thomas, um estudante da Universidade do Norte do Arizona, nos Estados Unidos, descobriu uma cidade Maia milenar escondida há séculos pela selva mexicana. Com a ajuda de um novo sensor de mapeamento super tecnológico ele fez história.

Luke trocou os facões e binóculos por telas de computador. O sensor Lidar, revelou a extensão de antigos assentamentos Maias em Campeche, no México. Com o mapeamento foi possível descobrir uma cidade que os arqueólogos chamaram de Valeriana, fundada antes de 150 d.C. Ao todo, 6.674 estruturas foram encontradas, entre elas estão pirâmides, casas e templos.

VERGONHA

Antes de ser executado no aeroporto de Guarulhos, o empresário Antônio Vinicius, ex-corretor imobiliário com ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), denunciou supostos abusos cometidos por policiais civis durante sua primeira prisão. Segundo ele, investigadores roubaram R$ 20 mil em dinheiro e uma coleção de relógios de sua residência, sendo que parte dos relógios foi vista posteriormente nas redes sociais de um dos policiais. O Ministério Público confirmou que a Corregedoria da Polícia Civil está investigando essas denúncias.

OUTRAS PALAVRAS