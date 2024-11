A família da amazonense Clísia Lima da Silva, que foi encontrada morta em um rio na cidade de Piracaia, interior de São Paulo, está fazendo uma vaquinha online para trazer o corpo da mulher para o Amazonas. A meta é R$ 15 mil.

A campanha está sendo conduzida pela irmã da vítima. “Pessoal, sou irmã da Clisia Lima da Silva, que infelizmente foi morta como vítima de feminicídio em Bragança Paulista-SP. Nossa família reside em Manaus-AM e o transporte do corpo é muito caro, e não temos condições de pagar. Este valor é inicial para custear o translado do corpo da mesma, somos eternamente gratos por toda ajuda”, destaca o texto no site vakinha.

Clísia foi encontrada morta no rio Jaguari. Natural de Manacapuru, no Amazonas, a vítima havia se mudado recentemente para Bragança Paulista (SP) com o namorado, que agora é o principal suspeito de feminicídio.

Segundo o delegado Sandro Montanari, da Seccional de Bragança Paulista, Clisia morreu em decorrência de politraumatismo craniano e lesões na coluna, causados por uma pancada violenta. A vítima foi encontrada com os braços e pernas amarrados dentro do rio, sob uma ponte de 20 metros de altura, indicando que ela pode ter sido jogada no local após ser agredida.

Clísia deixa uma filha pequena, e em suas redes sociais, ela costumava compartilhar mensagens carinhosas para a criança.