A Virada Sustentável Manaus chega à sua décima edição realizando mais de 60 atividades gratuitas, neste sábado e domingo, dias 2 e 3 de novembro, ocupando cinco bairros: Centro (Largo São Sebastião), Coroado, Monte das Oliveiras, Redenção e Parque das Tribos.

Considerado o maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável aborda de uma forma leve e dinâmica a importância de ações em prol da coletividade, meio ambiente, diversidade, economia criativa e muito mais.

No sábado e domingo, dias 2 e 3 de novembro, a partir das 16h, a programação acontece no Largo São Sebastião, no Centro, com a realização da tradicional Feira da FAS (Fundação Amazônia Sustentável), com mais de 35 empreendedores locais. É lá que também acontecerá uma série de atividades culturais, ambientais e do circuito zen (com yoga, mantras, massagens e meditação)

O festival promoverá uma ampla programação nos bairros Parque das Tribos, Monte das Oliveiras, Redenção e Coroado, com o apoio de instituições sociais locais e a mobilização dos moradores. Haverá brincadeiras, oficinas, workshops, rodas de conversa, mutirões de limpeza, atividades culturais e muito mais.

“Celebrar a importância da sustentabilidade de forma coletiva, com o apoio da comunidade e de instituições que já executam iniciativas na sociedade, é extremamente importante. Porque, só com a união de todos poderemos lutar por uma cidade mais verde, justa e próspera para todos”, afirma Valcléia Lima Solidade, superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS.

Um dos diferenciais do festival é a ocupação de locais da periferia de Manaus, como o projeto Soul do Monte, localizado no bairro Monte das Oliveiras. Além disso, o evento terá ações especiais no bairro Parque das Tribos, que possui moradores de diversos povos indígenas.

Virada Sustentável Manaus

Corealizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com a Virada Sustentável Nacional e com produção da Somos Benevolência, a Virada Sustentável Manaus tem como objetivo conscientizar e mobilizar a população em prol de transformações ambientais e sociais, como a proteção do bioma amazônico, valorização das comunidades tradicionais, fomento à economia verde, diversidade, mobilidade e outras temáticas. A iniciativa tem patrocínio da Bemol e Águas de Manaus, além do apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A programação da Virada foi elaborada de forma colaborativa com o apoio do seu Conselho Criativo, que é formado por 60 pessoas que representam instituições da sociedade civil amazonense, que atuam em comunidades e bairros de Manaus. Para mais informações sobre o festival, acompanhe as redes sociais da @viradasustentavelmanaus, @fasamazonia e @somosbenevolencia.

PROGRAMAÇÃO

Programação na comunidade Parque das Tribos – End.: Rua Apurinã 13 -Tarumã Açu – CEP: 69022-400

2 de Novembro

7h – Meditação guiada, prática de yoga e alongamento

7h30 – Remada Ambiental “Atolada”

O projeto Remada Ambiental, com o apoio de voluntários da Virada Sustentável, fará a coleta de resíduos sólidos no curso do igarapé do Parque das Tribos.

9h – Oficina de Grafite

O grafiteiro e artista Brolly promoverá uma oficina de grafite com crianças e adolescentes

9h – Oficina de Robótica com o Impact Hub

A equipe do Impact Hub vai ministrar uma oficina de robótica para crianças e adolescentes

10h – Roda de Capoeira

O Grupo Soul do Monte vai promover uma roda de capoeira

11h – Teatro Garis da Alegria

A história conta o enredo de Recicláudio, que aprende coisas da coleta seletiva por meio das músicas tocadas pelos Garis da Alegria

16h – Boca da Mata

Roda de conversa e merenda com mulheres

18h – Espaço Lutana

Exibição de filme com pipoca para moradores do Parque das Tribos

Programação no bairro Redenção – Espaço do REUSA – End.: Rua São Vicente de Paula – CEP: 69047-070

2 de Novembro

10h às 17h – Feira Criativa realizada pelos moradores

8h às 13h – Pintura com grafite

9h – Ações de melhoria na horta comunitária

10h às 17h – Show com voz e violão

Programação no bairro Coroado – Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC) – End.: Rua Ouro Preto, 513 – CEP: 69080-430

2 de Novembro

7h – Café da manhã comunitário

7h30 às 9h – Ação de limpeza na região onde fica o Ponto de Entrega Voluntário (PEV)

9h às 11h30 – Roda de conversa sobre meio ambiente

9h20 – Oficina de reparo de roupas

10h – Apresentação de um Grupo de Carimbó da Melhor IDade

11h – Atração artística com o grupo Embatucada

11h30 – Show de encerramento com o grupo Sambaqui

Programação do bairro Monte das Oliveiras – Grupo Soul do Monte – End.: Rua Guarapuava, 73 – CEP: 69093-118

2 de Novembro

14h – Abertura

14h15 – Apresentação Casa Teatro Tauá-Caá

15h – Espaço Kids

15h – Oficina de horta doméstica

15h – Oficina de Produção de Fanzine

16h – Gincana com perguntas e respostas com “torta na cara”

16h30 – Teatro de fantoche

17h20 – Ação de coleta de resíduos sólidos

17h20 – Doação de mudas de árvores

17h20 – Palestra de Gamificação, educação ambiental e sustentabilidade

17h30 – Aulão de Fit Dance

Programação no bairro Centro (Largo São Sebastião) – End.: Rua 10 de Julho – CEP: 69010-060

2 de Novembro

16h às 21h – Feira da FAS com empreendedores de economia criativa e sustentável

17h30 – Roda de conversa “Como esperançar no contexto de seca e fumaça?”

18h30 – Trilha sonora em homenagem aos 10 anos da Virada Sustentável Manaus

19h – Show com o grupo Ritmo 3 Crew Sem Fronteiras

19h45 – Show com o grupo Novos Barés

20h45 – Show com a cantora Márcia Novo

3 de Novembro

16h às 21h – Feira da FAS com empreendedores de economia criativa e sustentável

18h – Trilha sonora em homenagem aos 10 anos da Virada Sustentável Manaus

19h – Show no estilo Vogue com o grupo Casa Konda – No abraço da Cobra

19h45 – Show com o grupo Os Tucumanos

20h45 – Show com a cantora Taty Corazón

Programação no bairro Centro (Casa das Artes) – End.: Rua José Clemente, 564

2 e 3 de Novembro

15h às 21h – Exposição “Escola D’Água

17h às 19h30h – Oficina com a Akatu sobre “Educação para o consumo consciente e gestão de resíduos” e “Consumo consciente na prática”

Programação no bairro Centro (Galeria do Largo) – End.: Rua Costa Azevedo, 290

2 de Novembro

16h – Meditação com soundhealing com Ianeza Wanz e Camila Borges

17h – Roda de Conversa Ayurveda com Ianeza Wanz

18h – Técnicas de yoga e massagem para autocuidado com Camila Borges

3 de Novembro

18h às 20h – Introdução ao yoga com Yara Lopes, Daniel Moss e Camila Lopes

20h – Entoação de Cânticos e Mantras com a Ianeza Wanz e Clara Vic