No encerramento do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e combate ao câncer de mama, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) abriu uma investigação para apurar a ausência de mamógrafos no município de Itacoatiara. O equipamento, fundamental para a detecção precoce do câncer de mama, não está disponível no Hospital Regional de Itacoatiara há anos, situação que preocupa autoridades e a população local.

A investigação foi iniciada pelo promotor de Justiça Vinícius Ribeiro de Souza, que visitou o hospital em 2 de outubro para avaliar as condições de atendimento e a estrutura da unidade. Durante a visita, foi constatada a falta de mamógrafo, equipamento que a instituição já possuía, mas que deixou de funcionar devido a problemas técnicos e nunca foi substituído.

O promotor ressaltou que, sem o mamógrafo, as mulheres de Itacoatiara ficam dependentes de campanhas esporádicas de exames, como as realizadas em parceria com o Sesc Amazonas e com as Carretas da Saúde do Governo do Amazonas. Em maio de 2024, uma dessas unidades móveis esteve no município, oferecendo exames de mamografia por um período limitado. Ainda assim, o promotor salientou que essas ações, por mais importantes que sejam, não substituem a necessidade de um serviço contínuo na cidade.

Diante da situação, a administração do hospital afirmou ter solicitado à Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) a reposição do equipamento, mas, até o momento, nenhuma medida efetiva foi tomada. “A existência de um mamógrafo em Itacoatiara daria às mulheres do município acesso contínuo ao exame, sem a necessidade de depender de campanhas pontuais ou ações externas”, afirmou o promotor, que acredita que a falta do aparelho prejudica uma política pública permanente de saúde preventiva.

O MPAM instaurou uma notícia de fato para acompanhar o caso e obter respostas sobre o prazo para o restabelecimento do serviço no município. O promotor enfatizou a importância da iniciativa como uma demanda coletiva e espera que a investigação impulsione as autoridades estaduais a garantir que o hospital de Itacoatiara seja equipado com o mamógrafo, assegurando a saúde e o direito ao diagnóstico precoce das mulheres da região.