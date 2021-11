Avalie o post

Conhecido por sua coleção de carrões, o cantor estava digirindo um Audi R8 Spyder no momento

Rio de Janeiro – O vídeo do cantor Roberto Carlos, 80, está circulando nas redes sociais e mostra o Rei passando por um “perrengue” após seu carro dá uma pane na Rua da Urca, no Rio de Janeiro. Conhecido por sua coleção de carrões, o cantor estava digirindo um Audi R8 Spyder no momento.

Carro de Roberto Carlos fica no ‘prego’ no RJ (Foto: Reprodução)

O vídeo viralizou nas redes sociais e alguns internautas estavam especulando qual seria o motivo da pane do automóvel de luxo, dentre elas, as pessoas fizeram relação com o alto valor do preço da gasolina. “2021 e nem o Roberto Carlos consegue encher o tanque”, comentou um.

Nas imagens é possível perceber que alguns funcionários auxiliam o Rei. Segundo o portal Notícia Em OFF, o motivo da pane não foi a falta de combustível mas sim um defeito mecânico. A assessoria de impressa de Roberto Carlos não se pronunciou sobre o episódio.

Gente a gasolina tá cara mesmo, até o Rei Roberto Carlos o carro parou na rua ,adivinha qual o problema que deu?… Falta de gasolina 🤣🤣🤣🤣

— Telma Freire. PATRIOTA🇧🇷🇧🇷 Família. liberdade, (@TelmaFreire12) November 22, 2021



Se até o Rei Roberto Carlos, num Audi, dá “prego” de gasolina e precisa de carona pra ir pra casa, quem sou eu pra querer tanque cheio no carro?!

— Mário Kempes 🖖🏽 (@kempao) November 22, 2021



Se n tá fácil nem pro Roberto Carlos q deixou o carro morrer sem gasolina, imagina pra nós meros mortais

— j (@krisbianfeels) November 22, 2021



Veja vídeo:

Rei Roberto Carlos fica ‘no prego’ em rua do Rio de Janeiro e vídeo viraliza #robertocarlos #reirobertocarlos pic.twitter.com/X3Y1AGi0VY

— Fausto Richardson (@FaustoRichards5) November 21, 2021



