Maio Laranja é destinado a alertar sociedade sobre importância de denunciar casos de violência sexual contra menores de 18 anos. Assim, a Prefeitura de Barcelos por meio da Secretaria de Assistência Social e CREAS com apoio e parceria da Secretaria de Educação, Programa Criança Feliz, Conselho Tutelar, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no município estão realizando diversas atividades alusivas ao tema,

Ação nas escolas

Alunos da rede municipal de ensino das escolas Padre Clemente, Evarista Braz, Dr. Francisco, Creche Tainá Suri, Amábilis Bonna, Escola Santo Antônio e Alcebíades participaram de atividades e orientações com o semáforo do toque para as crianças, vídeos e atividades para fazerem em sala de aula com certificados.

Denuncie

Fique atento e em caso de suspeita de abuso ou exploração sexual infantil, denuncie pelo Disque 100 ou no Conselho Tutelar.