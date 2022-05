5/5 - (1 vote)

A Coordenação do FECAB 2022 após triagem criteriosa, divulga a lista de obras e artistas classificados para a grande final que será disputada nesta sexta 27/05 a partir das 19h no clube PIXIAL com transmissão ao vivo pelo portal Barcelos na NET - https://barcelosnanet.com.br

Boa sorte a todos os artistas!