O Governo do Amazonas realizou, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), a assinatura do contrato de cessão de espaço ou bem público com a Federação Amazonense de Futebol (FAF), nesta quarta-feira(18/01). Na reunião ficou acordado a liberação dos estádios Arena da Amazônia, Ismael Benigno e Carlos Zamith para a realização do Campeonato Amazonense de Futebol 2023, na categoria masculino.

“Há mais de um ano, o Governo do Amazonas está preparando a Arena da Amazônia, a Colina e o Zamith para entregar à FAF. Onde os clubes farão um grande campeonato amazonense e no decorrer do ano as praças esportivas também estarão prontas para receber todos os jogos de alto rendimento”, explicou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

De acordo com o documento oficial, fica definido que a entidade amazonense de futebol conta com isenção do pagamento da taxa de locação, entretanto, é de responsabilidade da Federação, quaisquer danos ocorridos nas praças durante o período em que ocorrer a competição, que tem previsão de término para o dia 15 de abril.

“Sem a parceria da Faar e do governador Wilson Lima, que é um desportista, nada disso poderia acontecer. Ficamos felizes pelos investimentos de alta relevância aos clubes de futebol, as contratações de atletas de alto nível e a cessão dos espaços esportivos é essencial para realização desse campeonato”, ressaltou o presidente da FAF, Ednailson Rozenha.

Primeira rodada

A abertura do Campeonato Estadual será no dia 28 de janeiro, com a partida clássica do Rio-Nal, Rio Negro e Nacional, às 19h, na Arena da Amazônia.

Já no domingo (29/01), Iranduba e Princesa do Solimões se enfrentam no estádio Ismael Benigno, às 10h. O Manaus, atual campeão, estreia na Arena da Amazônia, no domingo, às 15h30, contra o Parintins. No mesmo horário e dia, o Amazonas joga contra o Manauara, mas no estádio Carlos Zamith, assim fechando a 1ª rodada do Campeonato.