Valorizar o patrimônio histórico é uma verdadeira prova de amor por uma cidade. Com essa premissa, a exposição fotográfica “Cores do Patrimônio Histórico Manauara”, da arquiteta e urbanista Márcia Honda Nascimento Castro, convida o público a refletir sobre a importância de conhecer, preservar e apreciar a riqueza arquitetônica de Manaus.

“Com essa mostra, pretendo evidenciar a diversidade cromática que o nosso patrimônio possui, não apenas no centro histórico, mas também em outras áreas próximas, como nos bairros da Cachoeirinha e de Adrianópolis.”, explicou a arquiteta.

O projeto busca promover uma reconexão com as raízes da cidade, destacando como as cores dos imóveis históricos podem influenciar nossa percepção e compreensão da identidade manauara. Contemplada pelo Edital de chamamento público Nº 007/2023 para fomento às artes e cultura, promovido pelo Governo do Estado do Amazonas, e financiada pela Lei Paulo Gustavo, a exposição consta de imagens que capturam fachadas, ornamentos e revestimentos de edificações tombadas e explora o papel fundamental da cromatização na preservação do patrimônio arquitetônico.

Além das fotografias, informativos detalhados orientarão o público sobre o status de tombamento e a importância das intervenções adequadas nesses bens, incentivando o diálogo com os órgãos de preservação.

“A cromatização é fundamental, não apenas para o patrimônio histórico, mas para a Arquitetura em si, porque vai influenciar diretamente no modo como a edificação, o espaço, serão percebidos pelo observador. Caso selecionadas com critério, tais cores também podem contribuir para o embelezamento da cidade, dando destaque, no contexto urbano, para essas construções que, realmente, têm valor cultural, e, por conseguinte, trazendo benefícios sociais e econômicos, estimulando o turismo, o comércio e o bem-estar dos cidadãos.”, completou a arquiteta.

A mostra ficará disponível para visitas no Palacete Provincial, de 21 de outubro a 21 de dezembro de 2024, com entrada gratuita e acessibilidade total, oferecendo a todos a oportunidade de conhecer de perto as cores que contam a história da cidade.

Em complemento à mostra, uma palestra virtual será oferecida gratuitamente em dezembro de 2024, aprofundando a discussão sobre a preservação do patrimônio histórico.

Acessibilidade

O Centro Cultural Palacete Provincial, onde a exposição será realizada, conta com recursos de acessibilidade que facilitam a visita de todos os públicos: pisos e mapas táteis, escadas com corrimão, plataforma elevatória, elevador, banheiros adaptados, vagas de estacionamento (cadeirantes, idosos ou pessoas com comorbidade) e monitores bilíngues (português, inglês ou espanhol), devidamente capacitados para receber públicos especiais, como idosos e pessoas com deficiência.

Para saber mais

A arquiteta e urbanista Márcia Honda Nascimento Castro é uma estudiosa da riqueza arquitetônica da cidade de Manaus, com 27 anos de experiência em patrimônio cultural, sendo servidora concursada do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), onde atua há 14 anos, com a função de Técnica em Arquitetura.

Pesquisadora por iniciativa própria, coleciona artigos e comunicações em eventos locais e nacionais, sempre divulgando o patrimônio histórico manauara, tendo, inclusive, sido contemplada em vários editais de cultura.

Sua produção mais recente foi uma pesquisa sobre o antigo Palacete Scholz, atual Centro Cultural Palácio Rio Negro, um dos mais expressivos imóveis remanescentes do período áureo do ciclo da exploração da borracha produzida nos seringais amazônicos. Intitulado “Revestimentos internos e bens integrados do Palacete Scholz”, o estudo, que aguarda publicação, foi apresentado no “VIII Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos Interiores”, em maio de 2024 em Vassouras-RJ, promovido pela Fundação Casa de Rui Barbosa, pela Universidade Nova de Lisboa e pela Universidade de Vassouras. O evento distingue-se por ser uma reunião científica de pesquisadores, aberta à participação de estudiosos do mundo inteiro, para compartilhar e confrontar resultados de pesquisas acerca das casas de elites, desde o século XVII ao início do XX.

Redes sociais

Márcia Honda Nascimento Castro é administradora do perfil no Instagram “Manáos: saudades do que não vivi” (@manaos.saudades), espaço que utiliza para postagens, contendo registros iconográficos antigos e curiosidades sobre os principais prédios e logradouros de Manaus, desde a fundação da cidade até a década de 1960, buscando-se uma linearidade temporal nas publicações.

SERVIÇO:

O QUE: Exposição Fotográfica “Cores do Patrimônio Histórico Manauara”

ONDE: Palacete Provincial, Praça Heliodoro Balbi, Centro, Manaus-AM

QUANDO: 21/10 a 21/12/2024

QUANTO: Entrada Gratuita

HORÁRIO DE VISITAÇÃO: Todos os dias (exceto quartas e domingos), das 9h às 15h

