Espaço Agro Sustentável ADS reúne feirantes da região metropolitana e rural de Manaus com oferta variada de produtos

Os produtos rurais da capital e dos municípios amazonenses que participam da 46ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), estão com boas expectativas para a venda da produção durante o evento, que acontece desde ontem (24), no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, na na BR-174, Km 2, na rodovia BR-174, que liga Manaus a Boa Vista (RR).

A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) montou o Espaço Agro Sustentável ADS com 500 metros dedicados exclusivamente para a Feira de Produtos Regionais, onde os produtores da região metropolitana e rural de Manaus oferecerão produtos regionais, como frutas, verduras, plantas, artesanatos e alimentos caseiros.

A produtora rural Márcia Mota, 36, é de Itacoatiara, e trouxe seus produtos de hortifrúti para a Expoagro, e disse que todos vão poder adquirir produtos de qualidade. “A expectativa é sempre boa porque todo ano a gente se supera cada vez mais. Existe toda uma programação, tanto dos produtores como da ADS. Então, a gente se organiza para esse momento para trazer produtos de qualidade e selecionado para agradar o cliente”.

Os visitantes também podem adquirir produtos da meliponicultura na banca do apicultor Fábio Souza, 39, que participa todos os anos da Expoagro. Ele destacou que esta edição deve ser ainda melhor para as vendas.

“A expectativa é das melhores possíveis. No ano passado nós conseguimos ter um bom retorno, e espero que esse ano seja cada vez melhor. Aqui você vai encontrar o melhor mel do Brasil, assim como mel de abelha com copaíba, própolis e óleo de eucalipto e expectorante, além de óleos naturais, copaíba e andiroba”, detalhou.

O jovem Gabriel Souza, 27, que é produtor rural do município de Rio Preto da Eva, vai comercializar na feira uma variedade de farinha, alimento típico da culinária amazonense. “A expectativa é enorme porque é uma feira bem organizada, e quem vier pode encontrar uma variedade aqui de produção, entre elas a farinha de tapioca, farinha branca e a farinha ovinha tipo 1”.

Feira de Exposição

A 46ª Expoagro segue até domingo (29/09), das 9h às 23h, com entrada gratuita e vagas de estacionamento, além de uma programação com artistas musicais, gastronomia regional, cursos de capacitação, exposição de animais, venda de maquinários agrícola, parque de diversões, rodada e realização de negócios, provas de esportes equestres, feira de produtos regionais, entre outros.

“Esse ano nossa feira de produtos regionais conta com mais de 500 metros quadrados, onde os nossos produtores rurais estão vendendo os seus produtos diretamente para todos os visitantes da feira. A expectativa é muito grande para os nossos produtores nesse momento de estiagem severa que o nosso estado está passando”, disse a diretora-presidente da ADS, Michele Bessa.

