O presidente da Câmara Municipal, Caio André reafirmou que Câmara vai recorrer da decisão judicial que suspendeu Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) da Semcom e da Corrupção.

Na sessão desta terça-feira (24), em seu discurso, ele exibiu vídeos que comprovam presença de líderes partidários durante instauração de CPIs, na última quarta-feira (18).

As imagens apresentadas no vídeo comprovam a participação de parlamentares que integram a base do prefeito na CMM, incluindo o vereador Eduardo Assis (Avante), autor do pedido de suspensão das duas CPIs, acatado pela Justiça.

— Na peça apresentada na petição, o vereador alega que não houve uma justa distribuição, conforme o Regimento Interno desta Casa. Disse, também, que não houve uma reunião, mas vejam só, o próprio autor está presente na reunião – cutucou Caio André.

Que medo é esse?

Em seguida o presidente da CMM questionou:

— Quero saber qual é o medo da base do prefeito em relação à CPI? Incomoda investigar algo que a sociedade manauara já viu que existem indícios de irregularidade? –, perguntou o presidente Caio André.

Entenda

CPI da Semcom pretende investigar o pagamento em dinheiro a um portal de notícias, feito nas dependências da Secretaria Municipal de Comunicação.

Já a chamada CPI da Corrupção, oficialmente conhecida como CPI dos Contratos, busca investigar pagamentos a empresas ligadas a pessoas próximas ao prefeito de Manaus.

As duas CPI havia sido instaladas, na quarta-feira (18/09), duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI).

CPI da corrupção

A CPI dos Contratos seria presidida pelo vereador Lissandro Breval (Progressistas), autor do Requerimento nº 1.590/2024, que solicitou a investigação. O relator seria Rodrigo Guedes.

CPI da Secom

Já a ‘CPI da Semcom’ teria como presidente o vereador William Alemão (Cidadania); e o relator Capitão Carpê (PL).

Sabe Deus quando

Mas aí uma decisão do desembargar Flávio Pascarelli, do Tjam, jogou água fria na fervura.

E agora sabe Deus quando aa CPIs retornarão à pauta da Câmara. Talvez só depois da eleição.

Cabo de guerra

Aliás, a sessão desta terça-feira da CMM foi um confronto de vereadores à beira de um ataque de nervos.

De um lado a bancada que apoia o prefeito David Almeida (Podemos), do outro a tropa de choque que defende o governador Wilson Lima.

A turma do David culpa Wilson pelo caos na saúde. E a turma do Wilson culpa David pelo não funcionamento das UPAs.

Antes era só elogio

O vereador Rodrigo Guedes (Progressistas) foi um dos que mais bateu na bancada que apoia David.

Ele disse que gostaria de mostrar vídeos de algumas sessões do tempo em o prefeito David Almeida era aliado do governador Wilson Lima.

— Aí era só elogios. A saúde funcionava, a segurança era boa e ninguém reclamava. Os mesmos que elogiavam são os que hoje cobram o governador –, cutucou Guedes.

Omar ganha na justiça

Omar Aziz não gostou de ver sua imagem, explorada no programa de Roberto Cidade (UB), associando seu nome ao candidato bolsonarista Alberto Neto (PL).

Nesta segunda feira, o senador conseguiu, na justiça, retirar seu nome e imagem da propaganda do candidato de extrema-direita.

Alberto Neto? Isola!

A decisão é do juiz Roberto Santos Taketomi, da 32ª Zona Eleitoral do Amazonas, que determinou a suspensão da propaganda associa Omar Aziz (PSD) ao capitão bolsomínio.

Em sua contestação, Omar disse que a peça vende a ideia de que ele estaria apoiando Alberto, o que não é verdade.

— A propaganda é gravemente descontextualizada e inverídica, além de ir contra o apoio do PSD no Amazonas ao candidato David Almeida (Avante) – disse Aziz.

Lula manda recado a Musk…

Lula na Assembleia da ONU: combate aos que pregam o ódio e a intolerância

Durante o discurso na abertura da 79ª Assembleia Geral da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU), na manhã desta terça-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou um recado curto e grosso ao bilionário Elon Musk.

— No Brasil, a defesa da democracia implica a ação permanente ante investidas extremistas messiânicas e totalitárias que espalham o ódio, a intolerância e o ressentimento.

… E detona extrema-direita

O presidente lembrou as investidas de grupos de extrema-direita contra a democracia e as instituições brasileiras.

— Brasileiros e brasileiras continuarão a derrotar os que tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários.

Lula disse que a democracia precisa responder às legítimas aspirações dos que não aceitam mais a fome, a desigualdade, o desemprego e a violência.

Reforma terá que esperar

Como a regulamentação da reforma tributária trava a pauta do Senado a partir de amanhã, terça-feira (24), o governo deve retirar a urgência do texto.

Mas os problemas são um pouco maiores que isso.

A situação do relator, senador Eduardo Braga, do MDB, contribui para o projeto andar mais devagar nas próximas semanas.

Indiciamento atrapalha

Na semana passada, a Polícia Federal pediu à procuradoria Geral da República o indiciamento de Braga – e dos colegas Renan Calheiros e Romero Jucá – por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa no caso de pagamento de propina da Hypermarcas, de 2015.

Braga enfraquecido

Segundo portal o Bastidor, a investigação é frágil, mas, de toda forma reduz a desenvoltura de Braga para negociar.

Há uma discordância entre o senador e o governo sobre votar o projeto este ano ou não.

Mas os dois lados concordam em vários pontos. “O indiciamento da PF enfraquece momentâneamente Braga, um dos principais articuladores do governo no Senado”.

ÚLTIMA HORA

CRISE ABASTECIMENTO AMEAÇA MANAUS – 400 Km de carretas com alimentos estão retidas na BR-319, impossibilitadas de seguir viagem

BR-319: a maioria das carretas estão carregadas de alimentos, água e gás

Manaus pode ter nos próximo dias uma crise abastecimento. Com a seca histórica do Rio Madeira, a maior dos últimos 57 anos, a rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho) se transformou na única rota comercial entre o Amazonas, Roraima e Rondônia com o restante do Brasil.

A única opção para resolver o problema seria a BR-319 que, no momento, não oferece nenhum condição de trafegabilidade e uma fila de aproximadamente 400 Km de carretas, que aumenta a cada dia no trecho da comunidade do Igapó-Açu, no km 260.

O grande problema é que a maioria das carretas estão carregadas de insumos, alimentos, água, gás, combustível e outros produtos. Impossibilitadas de seguir viagem, elas enfrentam os mais de 800 km de Porto Velho para chegar até Manaus.

Na a segunda-feira (23), técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) tentavam encontrar uma saída de emergência para resolver o problema. A ideia é colocar duas balsas interligadas na travessia no Rio Igapó-Açu, já que o nível da água secou e elas fariam uma espécie de ponte flutuante.

ORGULHO

Sorte grande: Robert e Marie estavam reformando a casa quando receberam a notícia do prêmio

Robert Beaulieu e Marie LePage , um casal de aposentados que vive na Colúmbia Britânica, no Canadá, ganhou milhões, iaram milionários mas não mudaram sua forma de vida. Numa prova de que não vão viver uma vida de ostentação, o primeiro café dos milionários depois da bolada foi no McDonald’s. Robert e Marie prometeram que não vão mudar quem são depois do prêmio de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) na Lotto 6/49.

— Isso vai mudar a maneira como vivemos, mas não vai nos mudar –, disse a mulher que agora está com uma gorda conta bancária.

VERGONHA

Outra baixaria: Cinegrafista de Ricardo Nunes sangra após ser esmurrado pela assessor de Pablo Marçal

Marçal mais uma vez comprova que foi forjada à imagem e semelhança com seu guru, Jair Bolsonaro. No debate promovido pelo Flow, nesta segunda-feira, 23, entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, foi interrompido após confusão no estúdio. Marçal foi expulso durante as considerações finais. O mediador, Carlos Tramontina, paralisou o debate após Marçal, “reiteradamente”, desrespeitar as regras. Na saída dele, houve uma confusão e o assessor do candidato Ricardo Nunes foi agredido e sangrou bastante.

