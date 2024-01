Atlético Monte Azul ocupa a lanterna da Série A2 do Paulista.

Lutando contra o rebaixamento, o Atlético Monte Azul, time cujos gestores da SAF são Neymar pai e Emerson Sheik, anunciou o novo técnico para a sequência do Campeonato Paulista da Série A2. Quem chega ao estádio Otacília Patrício Arroyo é Roberto Cavalo.

O comandante tem 60 anos e tem dois acessos ao Paulistão, ambos com o Oeste. Em 2015, foi terceiro colocado em competição disputada em pontos corridos que oferecia quatro acessos. Já em 2018, foi vice-campeão, perdendo o título para o Guarani, em edição na qual apenas os finalistas subiam.

Roberto Cavalo também foi campeão brasileiro da Série C de 1998 com o Avaí e passou por times como Bahia, Criciúma, Joinville e Gama, mas, nos últimos anos, ficou mais no estado de São Paulo, dirigindo XV de Piracicaba, Botafogo de Ribeirão Preto, Atlético Sorocaba, Grêmio Barueri e Bragantino.

No ano passado, dirigiu o Taubaté e o Brasiliense. O comandante, de 60 anos, foi volante nos tempos de jogador e tem o título da Copa do Brasil de 1991 com o Criciúma como principal conquista. Também jogou por Athletico-PR, Vitória e Sport.

O time atleticano aparece na lanterna do Paulista A2, com apenas um ponto após quatro rodadas. Comercial, com dois, também está na zona de rebaixamento. XV de Piracicaba e Primavera, com quatro, e Juventus, com três, são os primeiros times fora do Z2. O Monte Azul enfrenta o São Bento, às 19h30 desta quarta-feira (31), às 19h30, em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro

