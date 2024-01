Júlio César do Nascimento, 22, foi preso com três fuzis calibre 7.62, de origem romena, munições, quatro coletes balísticos e fardamentos com a identificação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Ele foi preso na madrugada desta quarta-feira (31), na rua São José, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus.

O subcomandante geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Thiago Balbi, com o auxílio do sistema de inteligência, os agentes já investigavam uma facção na área. Durante a madrugada, uma equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano chegou a uma residência, onde eram guardadas as armas.

"Ele [Julio César] ainda tentou fugir, mas não conseguiu. Foi dada voz de prisão, após a localização das armas. Encontramos munições, coletes balísticos e algumas fardas com nomenclatura da Polícia Civil, que acreditamos que ele e outros criminosos utilizam para se desvencilhar de barreiras policiais", esclareceu.

O coronel informou que as investigações continuam. "Nós tínhamos informações de mais armamentos, inclusive, mas só conseguimos apreender esses três até o momento. A modernidade desses fuzis demonstra a força financeira dessas organizações criminosas. Vamos seguir investigando", afirmou.

Osuspeito e o material apreendido foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.