Maike Oliveira, de 27 anos, foi brutalmente realizada a tiros na tarde desta terça-feira (24/06), na rua Estrela de Davi, bairro Novo Israel, na zona Norte de Manaus. O crime aconteceu em plena via pública e gerou pânico entre os moradores da área. Maike era ex-presidiário e havia saído do sistema prisional há pouco tempo, segundo a polícia.

“Ele era ex-presidiário, estava preso por tráfico de drogas e havia saído recentemente. Parece que estava tentando se reorganizar na vida, mas acabou sendo executado. A motivação ainda será investigada”, disse o capitão PM Samuel Mateus, comandante da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com informações preliminares, a vítima caminhava pela rua quando parou em frente a um mercadinho. Nesse momento, criminosos armados se aproximaram e atiraram diversas vezes. Maike morreu na hora, antes mesmo de receber socorro.

Câmeras de segurança instaladas na via registraram a ação criminosa. Nas imagens, é possível ouvir o momento exato em que os disparos começam. Populares que estavam no local aparecem correndo, tentando se proteger dos tiros. Uma criança também foi flagrada nas imagens fugindo do tiroteio.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi acionada para isolar a área e preservar a cena do crime até a chegada da perícia criminal, em seguida, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação do caso. Segundo os investigadores, as imagens das câmeras de segurança serão fundamentais para tentar identificar os autores do crime e esclarecer a motivação.

Até o momento, não há informações se o crime foi resultado de acerto de contas, vingança, envolvimento com o tráfico ou outro motivo. A DEHS não descarta nenhuma hipótese.

A polícia solicita que qualquer informação que possa ajudar na elucidação do crime seja repassada de forma anônima por meio do disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), pelo número 181.