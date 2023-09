Rio secou completamente em um porto de Manaus; seca no Amazonas já dura semanas — Foto: Reprodução/Bom Dia Brasil

Manaus foi destaque na manhã desta quinta-feira (28) no Bom dia Brasil da Rede Globo. Devido as altíssimas temperaturas, a estiagem é o principal problema do Amazonas e na capital do estado, que tem sofrido com a falta de chuvas, que tem feito os rios sumirem.

A reportagem do noticiário do Bom Dia mostra o porto da Marina do David, na Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade completamente seco.

Com a falta de água, os barcos ficaram presos na terra. Assim, os passageiros precisam andar no trajeto por onde normalmente passam os rios e atravessar pontes para chegar até o local de onde partem as embarcações que vão para as comunidades ribeirinhas.

Em outros pontos do Amazonas, os rios que ainda não secaram completamente estão com bancos de areia, o que dificulta o trajeto em velocidade normal e em segurança.

Além da dificuldade dos rios, algumas cidades já registram problemas no abastecimento de água e falta de alimentos, provocada justamente pela dificuldade de locomoção das embarcações.

Segundo a Defesa Civil do estado, dos 62 municípios amazonenses, 16 estão em situação de emergência pela falta de água; outros 39 estão em alerta. O governo federal anunciou que criará uma força-tarefa para levar alimentos e insumos às regiões mais afastadas.

