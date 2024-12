Estêvão, atacante do Palmeiras, está empolgado com a perspectiva de enfrentar Lionel Messi no Mundial de Clubes da FIFA, programado para 2025. O Palmeiras foi sorteado no mesmo grupo que o Inter Miami, equipe do astro argentino. A partida está marcada para o dia 23 de junho de 2025, em Miami, e promete ser um grande evento para os torcedores. O jogador não esconde sua admiração por Messi, considerando a oportunidade de jogar contra ele um momento marcante tanto para sua carreira quanto para os fãs do Palmeiras. Estêvão revelou que pretende solicitar a camisa do ídolo após o jogo, demonstrando seu respeito e entusiasmo pela lenda do futebol.

Apesar de ter sido apelidado de “Messinho” durante sua trajetória nas categorias de base, Estêvão prefere ser chamado pelo seu nome verdadeiro. Ele deixou claro que não se sente confortável com as comparações e deseja trilhar seu próprio caminho no esporte, focando em seu desenvolvimento pessoal e profissional. O atacante ressaltou a importância de aproveitar cada momento da carreira no futebol, priorizando sua felicidade em campo. Com a expectativa de um grande desempenho na partida contra o Inter Miami, Estêvão se prepara para viver uma experiência única e inesquecível.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA