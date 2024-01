O ator amazonense Adanilo comentou sobre a participação da manauara Isabelle Nogueira no Big Brother Brasil 24 durante o programa Encontro com Patrícia Poeta desta quarta-feira (31).

"Essa mulher é um fenômeno. Sinceramente, vou puxar sardinha para o meu lado muito. Isabelle, atual melhor jogadora do BBB 24. Além de ser a cunhã-poranga do meu boi favorito”, disse o ator após Patrícia Poeta citar que a dançarina uniu as torcidas e os bumbás Caprichoso e Garantido, rivais históricos da cultura amazonense.

Durante a comemoração da volta da sister do paredão, Adanilo cantou o trecho "ISA-A-BELA, ISA-A-BELA Guerreira. Isabelle, Isabelle Nogueira" da toada do Boi Garantido que homenageia a sister e item 9 do boi vermelho e branco.

No programa, foi exibido vídeo da comemoração em Parintins, cidade que é palco da disputa entre Caprichoso e Garantido, pela permanência da amazonense no reality. A população se reuniu em peso em uma praça da ilha Tupinambarana e montou até telão para assistir o BBB e torcer por Isabelle.

No sexto paredão, a cunhã foi a mais votada para seguir no jogo. Sozinha, a sister acumulou 61,02%. Isabelle foi a segunda mais votada nesta edição na modalidade de paredões em que o público escolhe quem fica na casa. Ela ficou atrás somente de Davi, que no terceiro paredão conquistou 63,21% dos votos do público.

Novela Renascer

No Encontro, o ator também comentou sobre o carinho do público com o personagem Deocleciano, que ele interpreta na novela ‘Renascer’.

"O público tem sido muito afetuoso comigo. É muito bonito você poder voltar para o seu lugar de origem, as pessoas te reconhecerem, tem se sentido representadas, vem falar comigo muito emocionadas e isso me emociona também. O meu trabalho é para isso também. (elas) ficam muito feliz que tem um manauara fazendo a novela, estão gostando muito”, disse Adanilo.

Na novela, o ator é braço-direito e um dos primeiros funcionários de José Inocêncio (Humberto Carrão) a quem tem muita admiração e respeito. Deocleciano ajuda o coronelzinho a construir seu império ainda na primeira fase da novela. Na ficção, o trio Zé Inocêncio, Deocleciano e Jupará (Evaldo Macarrão) mostram total sintonia. Fora das gravações, eles desenvolveram uma grande cumplicidade.