O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que estão abertas as inscrições para os cursos de Instrutor de Autoescola, de Diretor Geral e de Ensino de Autoescola, Atualização de CNH, Instrutor de Transporte Escolar, além de Direção Defensiva, Condutor Especializado de Veículo de Emergência e Condutor Especializado em Transporte de Coletivo de Passageiros. Todos irão iniciar em fevereiro, e ocorrerão na sede da Escola Pública de Trânsito (Eptran).

Os candidatos interessados devem procurar, de forma presencial, a secretaria da Eptran-AM, localizada no posto da instituição, no Shopping Manaus Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h. Para mais informações, basta entrar em contato por meio dos números (92) 3643-0092 ou 3643-0057.

Para os interessados no curso de Diretor Geral e de Ensino de Autoescola, um dos requisitos é ser maior de 21 anos, ter comprovação de escolaridade de Ensino Médio, apresentar o certificado de conclusão do curso específico de capacitação para instrutor de trânsito realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal ou por entidade credenciada.

Já para o curso especializado para Condutor de Transporte de Coletivo de Passageiro, os critérios são: ser habilitado na categoria “D” e “E”, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, não estar cumprindo pena de suspensão ou cassação do direito de dirigir.

Para o curso especializado para Condutor de Veículo de Emergência, os critérios são: ser habilitado nas categorias “A”, “B”, “AB”, “C”, “D” ou “E”, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, não estar cumprindo pena de suspensão ou cassação do direito de dirigir.

Já os interessados no curso de Instrutor de Autoescola, os critérios adotados são: estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria “B” ou “AB” ou já possuir categorias “C”, “D” ou “E”, Ensino Médio completo, não possuir Pendência Administrativa (infrações que geram suspensão do direito de dirigir).

Aqueles interessados em realizar o curso de Direção Defensiva, devem atentar aos seguintes critérios: ser maior de 18 anos, possuir certificado de conclusão do Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano) ou declaração escolar, caso ainda esteja cursando; ser habilitado em qualquer categoria.

Digital

Já os interessados nos cursos de atualização para Condutor de Transporte Escolar, Atualização para Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), podem realizar a inscrição por meio do site digital do Detran (digital.detran.am.gov.br) ou o usuário poderá procurar um posto de atendimento do Detran-AM. A oferta estará disponível até completar o número total de vagas oferecidas.