5 / 5 ( 3 votos )

Na manhã desta sexta-feira, 01 de outubro, a Escola Municipal Doutor Francisco Javier Valdívia Estefanero realizou a abertura do Projeto MEDIDINHA CERTA, criado neste ano de 2021, pelos educadores físicos: HERBERT SILVA, NEIVA DANTAS e RAYLEN UGARTE. Com o apoio da gestora Raimundinha D' Ávila, pedagogos: Denilson Feitosa e Lídia Ferreira, professores, Secretaria, servidores da educação da escola e alunos.

Tem como objetivo diagnosticar a saúde física corporal dos alunos da educação Infantil e Ensino Fundamental I. No evento de abertura do Projeto, foi feito demonstração de uma alimentação balanceada, através da pirâmide alimentar, folders com informações do projeto e a prática de atividades físicas demonstrada pelos alunos.

"É de extrema importância sabermos da saúde física de nossos alunos nesse momento de pandemia. Se estão abaixo do peso, peso normal, sobrepeso e obeso. Através do Índice de Massa Corporal (IMC), fórmula: peso÷(altura)². Agradecimentos ao apoio da Prefeitura Municipal de Barcelos, prefeito Edson Mendes e França Moreira, por termos uma excelente merenda escolar de qualidade. Obrigado as autoridades presentes: SEMED, representado pelas pedagogas Francismary Araújo e Maria Ferreira, Assessor de comunicação Frank Garcia. Gratidão a todos" Finalizou o professor Herbert Silva.

CONFIRA FOTOS: