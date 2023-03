A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), está com inscrições abertas para um curso pioneiro na capital. A capacitação trata sobre a principal matriz econômica do Amazonas, com a temática “Entendendo a Zona Franca de Manaus”. O curso tem duração de 30 dias, iniciando no dia 1º abril.

O curso vai ser oferecido na modalidade à distância com duração de 30 horas e, ao final, os alunos irão receber certificado de conclusão. O “Entendendo a Zona Franca de Manaus” vai abordar temas que vão desde o contexto histórico da ZFM até as principais adversidades do modelo em 12 módulos.

“A Câmara Municipal de Manaus percebeu que não havia uma capacitação sobre o que é a ZFM, quais são os seus benefícios, quais são regras que regulamentam, os incentivos fiscais. Nesse sentido para informar melhor pessoas que tenham interesse, alunos de direito, contabilidade, economia, ou qualquer pessoa que queira aprender mais pode se inscrever e aprender sobre a nossa principal atividade econômica”, detalhou Maurício Brilhante, diretor da Escola do Legislativo.

O curso aborda, ainda, a reforma tributária, passando pelos riscos à ZFM e a modificação no modo de arrecadação. O período de matrículas já está aberto e segue até o dia 31 de março, pelo endereço eletrônico https://www.cmm.am.gov.br/escola. O curso é totalmente gratuito.

“Nós entendemos que somos pioneiros, pois não temos o conhecimento de outro curso nesse sentido. Além deste, temos um outro novo curso, que fala da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); e também o curso de Síndico, que é bastante interessante que a população de Manaus conheça”, acrescentou Maurício Brilhante.

Escola do Legislativo – A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony abriu nova rodada de inscrições para cursos gratuitos profissionalizantes no dia 15 de março. São 84 cursos disponíveis na modalidade de Ensino à Distância, com duração média de 30 horas e certificado de conclusão.

As inscrições seguem abertas até o dia 31 de março, e podem ser feitas no site cmm.am.gov.br/escola. Cada participante pode se inscrever em até três cursos diferentes. As aulas iniciam no dia 1° de abril.